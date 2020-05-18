美政府擬控告Google　壟斷線上廣告市場

▲ 目前Google已向調查人員遞交超過10萬個檔案，該公司發言人表示，會持續配合司法部和州檢察長的調查工作，但拒絕進一步評論事件。

Google再惹官非！《華爾街日報》報道，美國司法部將在未來幾個月內，向Google提出《反托拉斯法（Antitrust）》（反壟斷、反競爭）的訴訟。此外，以德州州檢察長Ken Paxton為首的州檢察聯盟，亦計劃調查Google的線上搜尋廣告業務，關注Google有否利用搜尋技術優勢來控制市場競爭，最快今年秋季完成調查。

Ken Paxton強調，是次調查重點會是Google的線上廣告網絡，即Google主要的收入來源。他指出，Google循多方面收集網民資料，使其資料庫內擁有每人平均多達7,000宗的數據，控制了網絡廣告的買方、賣方、及市民關注的市場，質疑Google權利過大。

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目前Google已向調查人員遞交超過10萬個檔案，該公司發言人表示，會持續配合司法部和州檢察長的調查工作，但拒絕進一步評論事件。

過去美國政府一直高度關注Google在私隱保護、網絡審查等議題上的決策，更曾邀請Google行政總裁Sundar Pichai出席國會的聽證會。是次調查屬美國政府對Google監管的最大行動之一，因州和聯邦執法機構之間，很少會聯手、兵分兩路夾擊。值得一提的是，調查成員中將不包括司法部反壟斷調查負責人Makan Delrahim，因他過去曾參與過Google的遊說工作，為避嫌而主動要求不加入調查團隊。

責任編輯：姚慧儀