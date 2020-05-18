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【美國經濟】鮑威爾料不會陷大蕭條 親解放水如何救經濟

金融經濟 20:15 2020/05/18

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受新冠肺炎疫情的拖累，美國經濟正面臨1930年代「經濟大蕭條」以來最大的衝擊。不過，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）認為美國不會陷入大蕭條的困境，並有信心應對目前的經濟逆境。

疫情肆虐導致美國經濟運作停擺，令經濟陷困境，鮑威爾周日在接受CBS的《60分鐘時事雜誌》新聞節目訪問時提到，預期第2季度GDP很可能萎縮30%以上，並估計失業率接近25%。

由疫情引起困境 稱目前經濟仍穩健

盡管預期數據差得驚人，但當被問到經濟會否再陷「大蕭條」時，鮑威爾則否定，不認為會現第二次大蕭條。他認為，與當年相比，目前的情況有非常根本的區別。

首先，他因為今次經濟困境由主要由疫情引起，屬外部事件，而且是一項自然災害，非由為金融系統出現問題。在疫情爆未發前，即兩個月前美國經濟仍非常健康。這次衰退的原因不是資產泡沫或其他根本因素，而是由於抗疫而導致的經濟凍結。加上，經歷2008年金融海嘯，亦增強了金融系統抵禦衝擊的能力。

相關文章：財赤貨幣化 為何美國可以中國不行（訂戶專享）

另外，鮑威爾亦指出在應對經濟逆境的手法上亦有不同。由於當時全球貨幣實行金本位制，各國央行曾試圖加息，以維護金本位，但這是與需要採取的措施恰恰背道而馳。大蕭條時期，受制於金本位制度，聯儲局不能隨便「印銀紙」。1932年末，由於黃金儲備見底，儲局逼不得已地加息、緊縮貨幣，使得1933年春天美國銀行業陷入了更大一輪的流動性危機，商業銀行破產數量達到高潮

「大蕭條」受制金本位不能放水 錯過救市機會

相反，現時全球央行不受金本位所限，全球各國政府和央行都大力「放水」應對，而且行動迅速。以美國為例，受應對疫情對經濟的衝擊，儲局於3月迅速將美息降至零，並推無限量寛，又推3萬億美元的刺激經濟等政策放水。

在經濟逆境時，儲局大力放水放貸救助企業勉倒閉，企業可免即時破產，部份人保住工作，否則復甦之路更漫長。至於美國舉債救市的關鍵，正是美元現為全球儲備貨幣，儲局可「印銀紙」，借平錢。只要美國逆境過後未來經濟強勁增長快過債務增長，美國便有能力還債。這正是鮑威爾為何認為美國不會再陷大蕭條，及有能力應對的思路。

對於現時經濟，鮑威爾認為需要一段時間才能全面恢復，可能要到明年年底。

相關文章：【新冠肺炎】鮑威爾︰美國經濟下半年穩步回升　全面復甦或要等疫苗面世

責任編輯：錢家鋒

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鮑威爾 加息 疫情 失業 美國

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