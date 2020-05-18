  • 30°C
香港時間 : 2020519日 (二) 17:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】「封城比病毒殺更多人」白宮顧問如是說

環球社會熱點 18:27 2020/05/18

分享：

【美國疫情】「鎖城比病毒殺更多人」白宮貿易顧問指

美國疫情持續，新冠肺炎死亡人數逾9萬，美國多地卻陸續解封。不過，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，比起新冠肺炎本身，封鎖措施更「間接地」（indirectly）殺更多人。

鮑烕爾否認聯儲局板斧已使盡 「我們完全不缺彈藥」

美國死亡病例破9萬 白宮：因美國人不夠健康

納瓦羅周日接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示：

「事實上是，而特朗普總統亦一早意識到，如果採取封鎖措施，可以直接把民眾的性命從中國病毒（新冠肺炎）上拯救出來。但你會間接地殺更多人。」

（The fact of the matter is, and what President Trump realized early on, is that if you lock people down, you may save lives directly from the China virus [coronavirus]. But you indirectly, you're going to kill a lot more people.）

美國加州部份地區第二階段解封 商店有條件重新營業

特朗普子：疫情是民主黨陰謀 大選後會消失

納瓦羅指，自己的說法是基於在2000年中國大量出口貨物至美國及歐洲時，失業人數增加，繼而令自殺、患抑鬱症及吸毒的民眾都增加。不過，納瓦羅未有提供實際證據，顯示封鎖措施比新冠肺炎殺更多人。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

鮑威爾否認聯儲局板斧已使盡 「我們完全不缺彈藥」
2020/05/18
鮑威爾否認聯儲局板斧已使盡 「我們完全不缺彈藥」
【美國疫情】死亡病例破9萬 白宮：因美國人不夠健康
2020/05/18
【美國疫情】死亡病例破9萬 白宮：因美國人不夠健康
【美國疫情】加州部份地區第二階段解封 商店有條件重新營業
2020/05/18
【美國疫情】加州部份地區第二階段解封 商店有條件重新營業
【美國疫情】特朗普子：疫情是民主黨陰謀 大選後會消失
2020/05/18
【美國疫情】特朗普子：疫情是民主黨陰謀 大選後會消失
【世衛大會】俄羅斯等逾100國促獨立調查 美國卻沒份
2020/05/18
【世衛大會】俄羅斯等逾100國促獨立調查 美國卻沒份
傳染病 疫情 特朗普 納瓦羅 美國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間17:00）
【美國疫情分佈圖】死亡破9萬 特朗普試藥「還健在」
【美國疫情分佈圖】死亡破9萬 特朗普試藥「還健在」
【中美5G角力】中國基站突破20萬 中美下一戰不用關稅
【中美5G角力】中國基站突破20萬 中美下一戰不用關稅
白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約
白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約
Moderna新冠肺炎疫苗測試效果「正面」 道指場外曾升700點
Moderna新冠肺炎疫苗測試效果「正面」 道指場外曾升700點
【美股早市】道指彈800點 疫苗好消息+鮑威爾唱好經濟
【美股早市】道指彈800點 疫苗好消息+鮑威爾唱好經濟