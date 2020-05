【美國疫情】「封城比病毒殺更多人」白宮顧問如是說

▲ 【美國疫情】「鎖城比病毒殺更多人」白宮貿易顧問指

美國疫情持續,新冠肺炎死亡人數逾9萬,美國多地卻陸續解封。不過,美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示,比起新冠肺炎本身,封鎖措施更「間接地」(indirectly)殺更多人。

納瓦羅周日接受美國全國廣播公司(NBC)訪問時表示:

「事實上是,而特朗普總統亦一早意識到,如果採取封鎖措施,可以直接把民眾的性命從中國病毒(新冠肺炎)上拯救出來。但你會間接地殺更多人。」

(The fact of the matter is, and what President Trump realized early on, is that if you lock people down, you may save lives directly from the China virus [coronavirus]. But you indirectly, you're going to kill a lot more people.)

納瓦羅指,自己的說法是基於在2000年中國大量出口貨物至美國及歐洲時,失業人數增加,繼而令自殺、患抑鬱症及吸毒的民眾都增加。不過,納瓦羅未有提供實際證據,顯示封鎖措施比新冠肺炎殺更多人。

