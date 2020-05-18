【美國疫情】「封城比病毒殺更多人」白宮貿易顧問指

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鮑烕爾唱好經濟 「不會與美國對賭」 道期升近400點
美國疫情持續，新冠肺炎死亡人數逾9萬，美國多地卻陸續解封。不過，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，比起新冠肺炎本身，封鎖措施更「間接地」（indirectly）殺更多人。
納瓦羅周日接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示：
「事實上是，而特朗普總統亦一早意識到，如果採取封鎖措施，可以直接把民眾的性命從中國病毒（新冠肺炎）上拯救出來。但你會間接地殺更多人。」
（The fact of the matter is, and what President Trump realized early on, is that if you lock people down, you may save lives directly from the China virus [coronavirus]. But you indirectly, you're going to kill a lot more people.）
納瓦羅指，自己的說法是基於在2000年中國大量出口貨物至美國及歐洲時，失業人數增加，繼而令自殺、患抑鬱症及吸毒的民眾都增加。不過，納瓦羅未有提供實際證據，顯示封鎖措施比新冠肺炎殺更多人。
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