【保就業計劃】下周一始申請　僱主有罰則　申請需要填啲咩？

政府的「保就業計劃」第一階段將於下周一（25日）早上7時起接受申請，為期三周至6月14日，僱主及自僱人士屆時可透過「保就業計劃」網頁提交網上申請。政府今日（18日）宣布計劃詳情，表示申請計劃的僱主在6至8月的受薪人數不能少於3月的受薪人數，人數一旦減少，須向政府繳付罰款。

罰款的計算方法： 補貼額 Ｘ 僱員減幅百分率 Ｘ 罰款百分率

相關文章：【保就業計劃】第一期資助5月25日起接受申請 新增4大改善措施

相關文章：【失業人士乜都無？】保就業計劃詳情 十大疑問解答

僱員人數不同，其罰款百分率也有不同，計算如下：

2020年3月僱員人數 罰款百分率 <10 10% 10至49 20% 50至99 40% 100至499 60% ≥500 80%

例子： 2020年3月僱員人數：5人

適用的罰款百分率：10%

每月工資補貼額：4萬元

2020年6月僱員人數：3人 因裁員需繳付之罰款： $40,000 Ｘ 40%（僱員減幅百分率）Ｘ 10%（罰款百分率） =$1,600

政府除了公布僱主的罰則，亦示範了申請人士，不論是僱主或是自僱人士，在網上申請過程中所需上載及填寫的資料。

強積金計劃僱主

商業登記證或其他機構登記的相關資料

強積金受託人名稱

強積金計劃名稱（涵蓋2019年12月1日至2020年3月31日參與的所有強積金計劃）及註冊或參與編號

僱主持有的銀行戶口號碼

銀行月結單的掃描副本

獲強積金豁免的職業退休計劃的僱主

商業登記證或其他機構登記的相關資料

獲強積金豁免的職業退休計劃、其強積金豁免編號和職業退休計劃註冊或參與編號

僱主持有的銀行戶口號碼

2020年3月合資格的人數，並以指定表格填妥符合申請資格的僱員資料

積金局發出的豁免證明書掃描副本

銀行月結單的掃描副本

自僱人士

強積金受託人名稱

強積金計劃名稱及註冊或參與編號

自僱人士持有的銀行戶口號碼

銀行月結單掃描副本

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！