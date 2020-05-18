【保就業計劃】下周一始申請　僱主有罰則　申請需要填啲咩？

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政府的「保就業計劃」第一階段將於下周一（25日）早上7時起接受申請，為期三周至6月14日，僱主及自僱人士屆時可透過「保就業計劃」網頁提交網上申請。政府今日（18日）宣布計劃詳情，表示申請計劃的僱主在6至8月的受薪人數不能少於3月的受薪人數，人數一旦減少，須向政府繳付罰款。
罰款的計算方法：
補貼額 Ｘ 僱員減幅百分率 Ｘ 罰款百分率
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僱員人數不同，其罰款百分率也有不同，計算如下：
|2020年3月僱員人數
|罰款百分率
|<10
|10%
|10至49
|20%
|50至99
|40%
|100至499
|60%
|≥500
|80%
例子：
- 2020年3月僱員人數：5人
- 適用的罰款百分率：10%
- 每月工資補貼額：4萬元
- 2020年6月僱員人數：3人
因裁員需繳付之罰款：
$40,000 Ｘ 40%（僱員減幅百分率）Ｘ 10%（罰款百分率）
=$1,600
政府除了公布僱主的罰則，亦示範了申請人士，不論是僱主或是自僱人士，在網上申請過程中所需上載及填寫的資料。
強積金計劃僱主
獲強積金豁免的職業退休計劃的僱主
自僱人士
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