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【保就業計劃】下周一始申請　僱主有罰則　申請需要填啲咩？

環球政經 19:19 2020/05/18

分享：

政府的「保就業計劃」第一階段將於下周一（25日）早上7時起接受申請，為期三周至6月14日，僱主及自僱人士屆時可透過「保就業計劃」網頁提交網上申請。政府今日（18日）宣布計劃詳情，表示申請計劃的僱主在6至8月的受薪人數不能少於3月的受薪人數，人數一旦減少，須向政府繳付罰款。

罰款的計算方法：

補貼額 Ｘ 僱員減幅百分率 Ｘ 罰款百分率

相關文章：【保就業計劃】第一期資助5月25日起接受申請　新增4大改善措施

相關文章：【失業人士乜都無？】保就業計劃詳情　十大疑問解答

僱員人數不同，其罰款百分率也有不同，計算如下：

2020年3月僱員人數 罰款百分率
<10 10%
10至49 20%
50至99 40%
100至499 60%
≥500 80%

例子：

  • 2020年3月僱員人數：5人
  • 適用的罰款百分率：10%
  • 每月工資補貼額：4萬元
  • 2020年6月僱員人數：3人

因裁員需繳付之罰款：

$40,000 Ｘ 40%（僱員減幅百分率）Ｘ 10%（罰款百分率）

=$1,600

政府除了公布僱主的罰則，亦示範了申請人士，不論是僱主或是自僱人士，在網上申請過程中所需上載及填寫的資料。

強積金計劃僱主

  • 商業登記證或其他機構登記的相關資料
  • 強積金受託人名稱
  • 強積金計劃名稱（涵蓋2019年12月1日至2020年3月31日參與的所有強積金計劃）及註冊或參與編號
  • 僱主持有的銀行戶口號碼
  • 銀行月結單的掃描副本

獲強積金豁免的職業退休計劃的僱主

  • 商業登記證或其他機構登記的相關資料
  • 獲強積金豁免的職業退休計劃、其強積金豁免編號和職業退休計劃註冊或參與編號
  • 僱主持有的銀行戶口號碼
  • 2020年3月合資格的人數，並以指定表格填妥符合申請資格的僱員資料
  • 積金局發出的豁免證明書掃描副本
  • 銀行月結單的掃描副本

自僱人士

  • 強積金受託人名稱
  • 強積金計劃名稱及註冊或參與編號
  • 自僱人士持有的銀行戶口號碼
  • 銀行月結單掃描副本

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