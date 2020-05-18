  • 25°C
香港時間 : 2020518日 (一) 20:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

YouTube把720p剔除高清定義　1080p成HD最低標準

環球政經 19:28 2020/05/18

分享：

現時有不少影音平台的HD（高清）標準由720p起，但近日就有網民發現，YouTube調高對HD的定義，由剔除720p是高清最低標準，而改為1080p才是高清最低標準。

相關文章：【優惠價$5,412？】財經Youtuber突推收費課程惹熱議　

相關文章：YouTube或今年內開發「Shorts」　疑與抖音打對台

在YouTube上，以往一般最低標準是由144p起（其次則為240p、360p、480p），而到了720p起就會開始視為HD畫質，並逐漸上升到1080p、1440p，以及4K的 2160p以至8K的4320p等。現在當用戶在YouTube上調整畫質時，就會看到在720p的選項上，並沒有HD的標示。

是次YouTube把720p的畫質剔除在高清畫質以外，被外界視為一個改革，把高清定義進一步提高。然而，也有人認為其實此舉是變相淘汰一些只有配置720p的電子裝置。

從截圖可看到，720p畫質並未有標示為HD。（YouTube截圖）

相關文章：【網絡時代】Netflix、YouTube調低畫質　FB及IG流量「激增」

在最近幾個月，全球數百萬人因新型冠狀病毒而被迫留在家中，不少網絡服務供應商的系統正面臨前所未有的挑戰，而YouTube也曾下影片解像度。YouTube於3月時在一份聲明中說，「在前所未有的情況下，我們盡最大的努力來減輕系統的壓力。」實行下調影片解像度的措施，期間用戶仍可手動調高影片的解像度。

 

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

服務 冠狀病毒 8K 4K YouTube 壓力

上一篇文章

【iMoney Cafe】股神大手沽貨 全球攬炒咪撈貨？

下一篇文章

【美國選戰】Trump仔稱隔離是民主黨「戰略」　選舉後病毒會神奇消失
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】大摩叫買呢隻股　或獲煤氣提私有化
【大行報告】大摩叫買呢隻股　或獲煤氣提私有化
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【台灣鬆綁】台灣三階段放寬交通觀光　最快10月開放旅客入境
【台灣鬆綁】台灣三階段放寬交通觀光　最快10月開放旅客入境
慘遭買家撻訂　業主賺變蝕　倒輸40萬
慘遭買家撻訂　業主賺變蝕　倒輸40萬
【海洋公園危機】海洋公園曾連續11年賺錢　盛智文是如何做到？
【海洋公園危機】海洋公園曾連續11年賺錢　盛智文是如何做到？
【法律迷思】去世後財產怎處理？遺產處理要點你一定要知！
【法律迷思】去世後財產怎處理？遺產處理要點你一定要知！