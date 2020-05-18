YouTube把720p剔除高清定義　1080p成HD最低標準

現時有不少影音平台的HD（高清）標準由720p起，但近日就有網民發現，YouTube調高對HD的定義，由剔除720p是高清最低標準，而改為1080p才是高清最低標準。

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在YouTube上，以往一般最低標準是由144p起（其次則為240p、360p、480p），而到了720p起就會開始視為HD畫質，並逐漸上升到1080p、1440p，以及4K的 2160p以至8K的4320p等。現在當用戶在YouTube上調整畫質時，就會看到在720p的選項上，並沒有HD的標示。

是次YouTube把720p的畫質剔除在高清畫質以外，被外界視為一個改革，把高清定義進一步提高。然而，也有人認為其實此舉是變相淘汰一些只有配置720p的電子裝置。

▲ 從截圖可看到，720p畫質並未有標示為HD。（YouTube截圖）

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在最近幾個月，全球數百萬人因新型冠狀病毒而被迫留在家中，不少網絡服務供應商的系統正面臨前所未有的挑戰，而YouTube也曾下影片解像度。YouTube於3月時在一份聲明中說，「在前所未有的情況下，我們盡最大的努力來減輕系統的壓力。」實行下調影片解像度的措施，期間用戶仍可手動調高影片的解像度。

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