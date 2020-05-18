【遙距營商計劃】3香港免費專業諮詢　協助企業填寫申請書

▲ 和記電訊香港（00215）宣布，旗下 3 香港，將支援中小企申請由創新科技署推出的D-Biz，並由專責團隊因應不同企業所需，提供免費專業諮詢及度身設計的企業方案組合。

遙距營商計劃（D-Biz）今日（18日）正式接受網上申請。和記電訊香港（00215）宣布，旗下 3 香港，將支援中小企申請由創新科技署推出的D-Biz，並由專責團隊因應不同企業所需，提供免費專業諮詢及度身設計的企業方案組合，協助企業申請最高 30 萬港元的資助。

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創新科技署在政府「防疫抗疫基金」下推出「遙距營商計劃」，每個申請項目資助額最高為 10 萬港元，每間企業可獲最高 30 萬港元總額資助。3 香港因應其所涵蓋的 12 類資助範疇，設計了4大企業方案組合，包括「遙距辦公室方案」、「網上商店方案」、「網絡安全方案」，以及「網上客戶服務及虛擬團隊管理和溝通方案」。企業可按其營運需要，調整有關組合的項目。

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和記電訊企業及國際業務總監黃景怡強調，在新冠肺炎疫情的衝擊下，企業紛紛轉型以減低業務所受的影響，而遙距營商能打破時空限制，是企業的出路之一。3 香港會為客戶提供免費的專業諮詢服務，以及協助填寫「遙距營商計劃」的申請書，保證申請不成功，不會收取任何費用。

責任編輯：姚慧儀