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【疫市營商】Green Monday素食生意逆市增　網銷增4倍挽救餐廳跌幅

商業 18:12 2020/05/18

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Green Monday創辦人楊大偉表示，公司整體生意在逆市下仍錄增長，將於7月在香港推出新產品OmniPork Luncheon新餐肉和OmniPork Strip 新肉絲的零售包裝。（陳國峰攝）

疫情下港人更注重健康飲食，對素食生意會否有利？Green Monday創辦人楊大偉表示，今年4月與1月相比，旗下Green Common餐廳生意下跌超過5成，不過，綜合所有超市的零售生意反升1.2倍，Green Common網店更增長3.5至4倍，使整體生意在逆市下仍錄增長。

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公司以加拿大為研發基地，自行研發OmniPork系列新產品，並於泰國生產。疫情下推遲了新產品的上架日期，亦影響了運輸生產。楊解釋，以往要派人去當地試味，但現時只能靠寄送，而寄送時間由以往3日延長至9日，變相拖慢了所有進程，不過，慶幸這些地方都不是疫情嚴重之地。

OmniPork新豬肉推出兩年間，銷售點及供應的餐廳覆蓋香港、澳門、中國內地、台灣、新加坡、泰國及加拿大等地，楊大偉預料，今年內進入的市場將增至共20個，銷售點將達40,000個。即使在疫情下，今年首季OmniPork新豬肉於全球銷售量，較去年同期升6至7倍。

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是次新產品OmniPork Luncheon新餐肉和OmniPork Strip 新肉絲的零售包裝，將於7月在香港推出。根據OmniPork新豬肉銷售佳績，加上疫情下港人更注重健康飲食，他對新產品銷情亦有信心。

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記者：朱悅瀅

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