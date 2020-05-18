鮑烕爾否認聯儲局板斧已使盡 「我們完全不缺彈藥」

新型冠狀病毒疫情下，美國聯儲局落重藥救市，降息降至零兼推無限量化寬鬆，不少市場人士質疑聯儲局板斧已使盡。主席鮑威爾（Jerome Powell）否認有關講法，強調不缺彈藥。

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鮑威爾在哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）上表示，聯儲局完全不缺彈藥（not out of ammunition by a long shot），儲局予金融市場的資金沒有上限（no limit），直指只要有需要，局方會竭盡所能（doing everything we can as long as we need to）。

鮑威爾稱，要支持經濟，有很多事情可以做。他舉例，局方可擴大現有的貸款機制，或設立新機制，亦可透過利率前瞻指引發揮影響，或調整資產購買計劃。

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他並呼籲國會以財政政策刺激經濟，增加開支，避免家庭及企業破產。鮑威爾認為現在不是擔心債務暴升長遠後果的時候，應留待經濟好轉後再處理，直指停止增加開支，會對生產力及民眾生活造成長期性破壞。

鮑威爾目前最大憂慮，是出現第2波疫情，強調避免2次爆發是非常非常重要，監測疫情數字，比經濟數字更重要。

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責任編輯：林建忠

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