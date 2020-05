鮑烕爾否認聯儲局板斧已使盡 「我們完全不缺彈藥」

新型冠狀病毒疫情下,美國聯儲局落重藥救市,降息降至零兼推無限量化寬鬆,不少市場人士質疑聯儲局板斧已使盡。主席鮑威爾(Jerome Powell)否認有關講法,強調不缺彈藥。

鮑威爾在哥倫比亞廣播公司(CBS)《60分鐘時事雜誌》(60 Minutes)上表示,聯儲局完全不缺彈藥(not out of ammunition by a long shot),儲局予金融市場的資金沒有上限(no limit),直指只要有需要,局方會竭盡所能(doing everything we can as long as we need to)。

鮑威爾稱,要支持經濟,有很多事情可以做。他舉例,局方可擴大現有的貸款機制,或設立新機制,亦可透過利率前瞻指引發揮影響,或調整資產購買計劃。

鮑烕爾唱好經濟 「不會與美國對賭」

他並呼籲國會以財政政策刺激經濟,增加開支,避免家庭及企業破產。鮑威爾認為現在不是擔心債務暴升長遠後果的時候,應留待經濟好轉後再處理,直指停止增加開支,會對生產力及民眾生活造成長期性破壞。

鮑威爾目前最大憂慮,是出現第2波疫情,強調避免2次爆發是非常非常重要,監測疫情數字,比經濟數字更重要。

