【美國疫情】死亡病例破9萬 白宮：因美國人不夠健康

▲ 白宮衛生與公共服務部長阿扎爾將死亡數字高企，歸咎於國民健康欠佳。

美國的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，全國累計確診數字達1,486,742，死亡人數突破9萬。除了將矛頭和責任指向率先爆發的疫情的中國外，白宮衛生與公共服務部長阿扎爾將死亡數字高企，歸咎於國民健康欠佳。

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美國衛生與公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）周日（17日）表示，美國死亡率高。因當局低估國民的健康水平。他指出，美國醫療健康系統的不公，造成弱勢社群死亡率奇高；加上醫院在應付大流行疫情時已經不堪重負，才造成死亡數字全球第一的局面。

他解釋，國內患有肥胖症，高血壓，糖尿病等長期病患，感染新冠肺炎的風險較高，加重醫療系統負擔。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，白宮對醫療系統的指責，跟早前意欲停止奧巴馬任期內實行的「患者保護和平價醫療法案」（Affordable Care Act），無疑是自打嘴巴；而白宮一直為自己處理疫情失誤「洗白」，又積極推動解封復工，望緩和百萬人因疫情失業的問題，以助總統特朗普在年底11月總統大選競逐連任。

以白宮所用的病毒傳播模型顯示，至8月初，死亡人數有機會上升至147,000人。

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記者：葉芷樺

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