【宏觀中國】貨幣政策慳住駛　「四萬億」無望？

新冠疫情爆發以來，美國的救市措施「快狠準」，首階段已豪擲2.2萬億美元，不論中小企、普羅市民，均得到不同程度的援助，相對而言，中國至今主要向金融體系注入流動性、調低市場利率、提前下達專項債額度，增加基建投資等，始終未見重量級的振興措施出台。

一般分析指，中國首要目標在於復工、復市，只要保住中小企，待疫情平息後，需求自然會出現報復性反彈；再者中國本身儲蓄水平高，令政府不用急於向個人派錢。更重要是，中國財務水平不輕，再「大水猛灌」，反而會刺激企業、個人加大槓桿。

近日，中國人民銀行前行長周小川的言論有保留實力之意，多少能代表中央思維，市場或要調整一下「兩會」期間有大動作的預期。在「2020清華五道口全球金融論壇」上，周小川稱中國貨幣政策要注意「節約彈藥」，防止後續產生副作用，可以盡可以利用創新方式，使金融體系更好的服務於克服疫情。

換言之，日後的貨幣政策重點，將集中在傳導機制，更精準、更有針對性救助個體和中小企業，令金融服務更接地氣。

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