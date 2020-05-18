  • 25°C
香港時間 : 2020518日 (一) 18:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】貨幣政策慳住駛　「四萬億」無望？

股樓投資 17:48 2020/05/18

分享：

新冠疫情爆發以來，美國的救市措施「快狠準」，首階段已豪擲2.2萬億美元，不論中小企、普羅市民，均得到不同程度的援助，相對而言，中國至今主要向金融體系注入流動性、調低市場利率、提前下達專項債額度，增加基建投資等，始終未見重量級的振興措施出台。

一般分析指，中國首要目標在於復工、復市，只要保住中小企，待疫情平息後，需求自然會出現報復性反彈；再者中國本身儲蓄水平高，令政府不用急於向個人派錢。更重要是，中國財務水平不輕，再「大水猛灌」，反而會刺激企業、個人加大槓桿。

近日，中國人民銀行前行長周小川的言論有保留實力之意，多少能代表中央思維，市場或要調整一下「兩會」期間有大動作的預期。在「2020清華五道口全球金融論壇」上，周小川稱中國貨幣政策要注意「節約彈藥」，防止後續產生副作用，可以盡可以利用創新方式，使金融體系更好的服務於克服疫情。

換言之，日後的貨幣政策重點，將集中在傳導機制，更精準、更有針對性救助個體和中小企業，令金融服務更接地氣。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 林衛

相關文章

【上望4萬點】疫市買股票　郭思治吼三大板塊
2020/04/26
【上望4萬點】疫市買股票　郭思治吼三大板塊
【趣話財經】肺炎面前人人平等？　億萬富翁荷包再漲
2020/04/25
【趣話財經】肺炎面前人人平等？　億萬富翁荷包再漲
恒基已捐逾1億元助抗疫現再加碼　新一輪「抗疫基金」計劃有咩內容﹖
2020/05/15
恒基已捐逾1億元助抗疫現再加碼　新一輪「抗疫基金」計劃有咩內容﹖
新冠肺炎疫情 中國人民銀行 經濟

上一篇文章

【慳錢大法】大震撼！　便利店22元10盒豆漿！！！（內附教學）（話資理）

下一篇文章

習近平將於WHA上致詞　台灣稱未收到邀請出席
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】大摩叫買呢隻股　或獲煤氣提私有化
【大行報告】大摩叫買呢隻股　或獲煤氣提私有化
【台灣鬆綁】台灣三階段放寬交通觀光　最快10月開放旅客入境
【台灣鬆綁】台灣三階段放寬交通觀光　最快10月開放旅客入境
【法律迷思】去世後財產怎處理？遺產處理要點你一定要知！
【法律迷思】去世後財產怎處理？遺產處理要點你一定要知！
【海洋公園危機】海洋公園曾連續11年賺錢　盛智文是如何做到？
【海洋公園危機】海洋公園曾連續11年賺錢　盛智文是如何做到？
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
慘遭買家撻訂　業主賺變蝕　倒輸40萬
慘遭買家撻訂　業主賺變蝕　倒輸40萬