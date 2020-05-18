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【新冠肺炎】日本富士山今夏封山

環球政經 17:56 2020/05/18

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每年7月10日至9月10日富士山為開山期，但鑑於新冠肺炎肆虐，管理登山路線的山梨縣及靜岡縣宣布4條路線全部封閉，意味著今年夏季富士山封山。

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富士山主要有4條登頂路線，分別為富士宮線、須走線、御殿場線、富士吉田線，前三個登山入口在靜岡縣內，最後一個則在山梨縣。由於擔心人潮擁擠，或有機會導致新冠肺炎疫情再度爆發，山梨縣上周五（15日）已宣布不開放富士吉田登山入口，而靜岡縣今日（18日）也正式宣布其餘3條登山入口亦將關閉，沿線所有山間小屋一律停業。

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兩縣表示，開山期間4條登山路線全關，是1960年靜岡縣開始管理以來首次。包括中國大陸、港澳在內，日本目前拒絕約100個國家或地區的旅客入境，即使富士山照常開山，港人如欲攻頂都要明年請早，不過前題是到時疫情受控。

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