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Dyson耗資5億英鎊開發電動車　最後卻胎死腹中

科技 18:06 2020/05/18

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最近總公司創辦人戴森（James Dyson）在接受專訪時，終於公開分享計劃的詳細內容，並向大眾展示出一架可以開動的原型車。

去年十月，Dyson宣布放棄電動車計劃，並指項目因為不符合商業效益而被迫胎死腹中，未來將會專注於製造固態電池的艱鉅任務，以及其他基本技術。最近總公司創辦人戴森（James Dyson）在接受專訪時，終於公開分享計劃的詳細內容，並向大眾展示出一架可以開動的原型車。

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據外媒Sunday Times報道，Dyson之前計劃開發的電動車代號為「N526」，是一部7座位的SUV，採用Dyson專利固態電池提供電力，續航力高達 965 公里，比Tesla Model X的505公里超出近一倍。

此外，這架原型車的外觀與Range Rover相近，車長 5公尺、闊 2公尺、高1.7公尺。James Dyson更稱其輪胎較市面上任何車款更大，超薄座椅以分段式靠墊組成，能提供更好的腰部支撐力。整體設計極具跑車風格，但看起來並不會太前衛。

原型車的外觀與Range Rover相近，James Dyson更稱其輪胎較市面上任何車款更大，超薄座椅以分段式靠墊組成，能提供更好的腰部支撐力。（Sunday Times資料圖片）

在技術層面，Dyson要生產「N526」並沒有太大問題，不過James Dyson表示，產品的成本未能達到量產化的要求。有別於一般車廠售賣電動車去降低整體碳排與二氧化氮排放量的大體方針，Dyson為確保每架車都有盈利，預計最終產品的成本最少需要15 萬英鎊（約港幣126萬元），遠遠超出Dyson的風險預算，因此最終決定忍痛終止計劃。同時，James Dyson又表示，如果未來環境許可的話，Dyson並不排除重啟電動車的開發計劃。

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在電動車計劃宣告失敗後，Dyson除了將資源專注於研究其機器學習與AI外，仍會繼續專注製造固態電池。早前，因應新冠肺炎疫情肆虐，Dyson也耗資2,500萬美元（約港幣1.9億元）研發出能幫助患者呼吸的人工呼吸器，以應付新冠肺炎患者的特殊臨床需求。

責任編輯：施雯雯

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