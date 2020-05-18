【港股分析】生物科技股繼續炒　呢隻已經連升8日

本港今天未有確診個案，但中國工程院院士鍾南山則表明內地有第二波疫情爆發風險，令生物科技股近期繼續熱炒，股價全綫上升，其中近期最受關注的康希諾生物（06185），今日再創歷史新高，高見226元，全日最終升近9%，收報213.4元

集團今年至今升勢未停，由去年底不足60元，到今日一舉突破200元，不足半年累升超過2倍。主要原因當然是公司在疫情爆發後，公布研發新冠肺炎疫苗，上月世界衛生組織（WHO）指出，現時全球有70種新型冠狀病毒疫苗正在研發，康希諾旗下疫苗進度屬最領先的一群，已經進入臨床實驗階段，有概念可炒下，急升也是理所當然。

公司今早又發布消息，指集團上周五（15日）獲得加拿大衛生部批准，關於重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)(「Ad5-nCoV」)臨床試驗申請。

疫情未完全受控下，生物科技類股份往後每發布這類疫苗最新進度的消息，都會受到投資者關注。康希諾近期股價成交同時上升，這類炒憧憬的股份不易估頂，但從技術走勢分析，今日雖然出現裂口突破，惟升至高位226元後，顯著回落至213元收市，或預示股價短期有機會見頂，追入短炒的投資者宜格外留神。

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！