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【物管股新貴】名牌基金加持　建業新生活上市次日爆升25％

股樓投資 18:09 2020/05/18

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和沛嘉醫療（09996）同日上市的建業新生活（09983），雖然鋒頭被前者蓋過，仍無阻熱炒物管股資金的熱捧。該股於今日亦即上市第二日終於發力，全日大升25%收報10.5元，短短兩日亦已較招股價累升53%，表現絕不輸蝕。

相關文章：【港股追蹤】沛嘉首掛每手勁賺10440元　對上一隻首日即賺一萬元的是？

建業新生活由內房建業地產（00832）分拆出來。該公司最大的賣點，是引入高瓴資本作為基石投資者。招股書顯示高瓴資本合共斥資7,500萬美元認購建業新生活股份，發行完成後，高瓴資本將持有公司約8500萬股股份，持股比例約為7%。

相關文章：【新股IPO】物管公司建業新生活超購141.52倍　1手中籤率25%（附分配結果）

高瓴資本為內地著名私募基金，積極投資具新經濟概念的中概股。目前的重倉股包括ZOOM，愛奇藝，百濟神州（06160）及京東。除了建業新生活，高瓴也是保利物業（06049）的基礎投資者。相較於上次投資保利物業，高瓴此次今次投資建業新生活的金額更增加一倍。事實上，中國物業服務百強企業排名第12名的建業新生活，為中部地區最大的物管企業，規模和保利物業不相伯仲。

撰文 : 投資組

私募基金 建業地產（00832） 建業新生活（09983） 基金 經濟

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