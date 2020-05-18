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【延長任期3年】歐達禮再獲委任證監會行政總裁　李小加：帶領港監管更上一層樓

金融經濟 19:59 2020/05/18

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政府宣布，證監會行政總裁歐達禮接受邀請繼續留任，並延長任期3年，由今年10月1日至2023年9月30日。

現年60歲的歐達禮，自2011年10月出任證監會行政總裁，計及今次延長任期，意味其將執掌證監會長達12年。

政府表示，很高興歐達禮接受邀請繼續在新的任期內領導證監會的工作及促進市場的發展。受新冠肺炎影響，香港、地區以至全球金融市場正面對前所未有的挑戰、波動及不確定性，政府相信延續證監會的領導將大大提高國際及本地投資者對香港金融市場的信心，有助維持金融穩定。

歐達禮：如此艱難時期更要確保金融體系穩健運作

歐達禮表示，經再三仔細評估香港目前環境、全球經濟及金融市場狀況，以及與政府進行商討後，決定接受邀請繼續領導證監會；在如此異常艱難的時期，清晰的監管政策對於確保金融體系穩健可靠地運作，尤為重要。

他續指，當全球經濟從疫情逐步復甦過來， 國際金融環境將會出現一番新景象，證監會的工作除要維持投資者對香港金融市場公平性的信心外，亦要確保他們相信其監管制度是不偏不倚和切合所需。

證監會主席雷添良表示，歐達禮原計劃在目前任期屆滿後離開，對於其再三考慮後同意繼續留任非常高興。他相信，由歐達禮繼續帶領證監會，對於協助維持香港金融市場的廉潔穩健，以及大幅度提高本地及國際投資者的信心來說，更能發揮重要作用。

李小加：將帶領香港監管水平更上一層樓

港交所 （00388） 行政總裁李小加表示，恭賀歐達禮再度獲任證監會行政總裁。過去幾年中，他憑藉卓越的領導才能和獨到的見解為香港金融市場的監管工作做出了重要貢獻，作為國際證監會組織理事會主席，他率領各國證券監管機構提升了國際合作。未來3年，相信他一定會帶領香港市場的監管水準更上一層樓，並期待繼續與他及其團隊緊密合作。

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