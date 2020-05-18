【業績】偉易達全年多賺11%　末期息削28%至36美仙

▲ 圖為偉易達主席黃子欣。（資料圖片）

偉易達 （00303） 公布截至今年3月底止，全年收入按年增0.2%至21.7億美元，純利按年增11.3%至1.9億美元，派末期息每股36美仙，全年共派息53美仙，按年跌20.9%。

偉易達指，鑑於新型冠狀病毒危機及前所未見的負面業務前景，故降低派息比率至70%以保留現金，確保集團擁有充足的財務資源渡過這段動盪的非常時期。

期內，電子學習產品收入按年增0.9%至9.2億美元，主因北美洲和亞太區的銷售額進一步增加，抵銷了歐洲和其他地區的跌幅。承包生產服務增4.3%至8.4億美元，電訊產品跌8.9%至4億美元。全年毛利率按年增1.2個百分點至30.6%。

展望未來，偉易達指，疫情令集團的主要市場仍處於不同的封鎖階段，導致訂單和產品需求減少，預計今財年所有業務的收入將會下跌。為減輕訂單減少和需求轉弱的影響，集團正加強控制成本、對現金和流動資金維持嚴格管控。另外，集團將精簡架構和減慢新的資本開支，同時正收緊存貨管理，並緊密監控應收賬款，特別是對於那些規模較小、有更高風險會出現財務困難的客戶。

偉易達今日收報54.85元，跌0.3%。

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