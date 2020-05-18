【股樓專欄】經濟差反撑租金？

香港疫情稍為緩和，社會運動再起，本地地產股也一度受壓，會不會造成樓價也受壓？

要評估這個因素，不妨翻查過去一年多的中原城市領先指數（CCL）， 看看去年社會運動與樓價的關係，也看看今年疫情爆發後樓價的走勢，溫故知新。

2019年的反修例運動開始於3月，至6月爆發大型的社會運動。不過，中原城市領先指數在反修例的社會運動初期依然上升，上升的理由是市場，在慶祝中美簽署首階段貿易協議，2019年2月8日，中原指數為169.95點，反覆上升至2019年7月5日，為190.48點，是歷史最高點，升幅為12%至11月1日就開始失去方向，呈起落市，在2%的波幅裏擺動，疫情爆發後，指數受到壓力，反覆向下，但是，幅度依然很小，也就是說，只是使到波幅再增加多2%，整整大半年，中原指數最高最低的波幅僅4%。

從上述數據中顯示，香港樓價依然是大漲小回，2019年的上升期，短短5個月，中原指數上升12%重創下歷史高位，之後受社會運動打擊在疫情爆發前，中原指數最低時比歷史高位相差不足8%，之後，疫情使到指數的跌幅，在最差的時候再跌多4%。但是，近日已收復了相當失地，目前中原指數與2019年7月的歷史高位比較，依然是相差不足8%。



簡單總結，2019年的社會運動，對樓價的打擊，最嚴重時也不足8%，而目前的中原指數也正好與社會運動最高潮，指數最低時差不多，因此，相信社會運動再起，影響也該很小。疫情曾經使到樓價再進一步下跌，但目前已收復了失地。

當然，上述所指，是香港的住宅樓價商業物業，不論是店舖或辦公樓，受到的打擊是很大，一向以來，商業物業價格與租金的波幅變化遠大於住宅物業，社會運動與疫情都使到商用物業的租金大幅下降。當然，失業也會使到住宅租金下降，從而影響住宅的價格，不過，影響較小。不景氣、經濟衰退，許多做生意的人會選擇結束生意，商用物業的需求就下降了。

但是，人人都需要居所，不景氣、失業也不想露宿街頭，房子還是要租，分別只是住在甚麼水平的樓房，失業使到部分人被逼賣樓，賣了樓就得租房住，又增加了租房的需求，使到住宅租金得到不錯的承託，香港特區政府的「保就業」紓困措施，也快正式接受申請與派發後，對減少裁員有一定的幫助，也就間接地支持租戶交租的能力，更何況目前的社會運動規模，已遠遠比不上去了，影響也相對小了。

原文刊於656期《iMoney Wealth》置業安居。



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