美國疫情持續,加州部份地區周一起開始實施第二階段解封,三藩市、馬林縣大部份零售商戶可恢復營業,亦有部份公園重新開門,讓民眾到訪。三藩市商會形容「今日是三藩市多年內最重要的星期一」(It's the most important Monday in many years in San Francisco)。

在三藩市,小型零售商戶若選擇恢復營業,需遵守一些規則,包括店內不能同時容納多於10名員工等。有商戶表示會做足安全措施,包括每次只讓1位客人進內購物,並規定所有員工及顧客必須戴上口罩。

而向零售商戶提供貨品的生產商、倉庫、物流公司都可以復工,但規定不能同時有多於50名員工一起上班。

另外,在馬林縣,有部份零售商店可以開門做生意,但只限於讓顧客在店外選購或提取貨品。

有民眾表示歡迎復工,坦言雖然明白安全是重要,但民眾始終也要上班工作。

責任編輯:楊心悅