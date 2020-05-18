【股樓專欄】壓冧樓市的稻草

老友對我說，樓市很快會大冧，因為已經沒有內地買家。其實，在社運以及新冠疫情下，內地買家的確減少了很多，而樓價雖然亦受到影響，但只比高峰時下跌不足10%，事實上，從內地來港買樓的人雖然減少，但購買力只是積聚，並沒有消失，在適當時候會再爆發出來。

就算政府不撤銷額外印花稅（SSD），每年合資格免繳付買家印花稅（BSD）的內地人士，亦有2萬多，他們的購買力是非常龐大，就算沒有內地人在香港買樓，最多只能夠令香港樓市沒有上升潛力，不會令樓價大冧，更不能夠說，是壓冧樓市的最後一根稻草。



老友改口說，香港的內地業主會賣港樓，將資金調回內地，樓市怎能不冧。老友可能不了解樓市，這叫做「班資回朝」，講都講了十幾年，如果要回朝，一早已經回了，甚至不會到香港買樓，如果是20、30年前還有可能，因為當時買樓的內地資金是公家錢，包括一些省、市對外窗口公司以及一些國企，如果不賣樓，就不會有良好業績。現在買樓的是私人企業，或者個人名義，在政策上沒有必要賣樓，不會出現「班資回朝」現象。



老友又說，那些內地業主會賣走香港物業，投資到歐美以及星、馬等地。老實說，如果內地人士要投資，亦毋須賣走香港樓。不過，自從美國通過了《香港人權與民主法案》之後，大家到海外置業都有戒心，美國會以《香港人權與民主法案》凍結資產，不但在歐美等地的置業人士減少，而且有部分業主，會出售在歐美的物業，轉移在香港買樓。

現在，全世界都受到疫情影響，任何人來港要14日隔離，試問又如何買樓？以現時狀況說，沒有內地人士在港置業，又是否合理？大家心中應該有一個答案。

老友問，究竟有沒有一根稻草可以壓冧香港樓市，的確有，就是香港人的信心，如果香港人對香港沒有信心，香港樓想不冧都難。

原文刊於656期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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