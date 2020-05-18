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【股樓專欄】壓冧樓市的稻草

股樓投資 19:50 2020/05/18

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老友對我說，樓市很快會大冧，因為已經沒有內地買家。其實，在社運以及新冠疫情下，內地買家的確減少了很多，而樓價雖然亦受到影響，但只比高峰時下跌不足10%，事實上，從內地來港買樓的人雖然減少，但購買力只是積聚，並沒有消失，在適當時候會再爆發出來。

就算政府不撤銷額外印花稅（SSD），每年合資格免繳付買家印花稅（BSD）的內地人士，亦有2萬多，他們的購買力是非常龐大，就算沒有內地人在香港買樓，最多只能夠令香港樓市沒有上升潛力，不會令樓價大冧，更不能夠說，是壓冧樓市的最後一根稻草。

老友改口說，香港的內地業主會賣港樓，將資金調回內地，樓市怎能不冧。老友可能不了解樓市，這叫做「班資回朝」，講都講了十幾年，如果要回朝，一早已經回了，甚至不會到香港買樓，如果是20、30年前還有可能，因為當時買樓的內地資金是公家錢，包括一些省、市對外窗口公司以及一些國企，如果不賣樓，就不會有良好業績。現在買樓的是私人企業，或者個人名義，在政策上沒有必要賣樓，不會出現「班資回朝」現象。

老友又說，那些內地業主會賣走香港物業，投資到歐美以及星、馬等地。老實說，如果內地人士要投資，亦毋須賣走香港樓。不過，自從美國通過了《香港人權與民主法案》之後，大家到海外置業都有戒心，美國會以《香港人權與民主法案》凍結資產，不但在歐美等地的置業人士減少，而且有部分業主，會出售在歐美的物業，轉移在香港買樓。

現在，全世界都受到疫情影響，任何人來港要14日隔離，試問又如何買樓？以現時狀況說，沒有內地人士在港置業，又是否合理？大家心中應該有一個答案。

老友問，究竟有沒有一根稻草可以壓冧香港樓市，的確有，就是香港人的信心，如果香港人對香港沒有信心，香港樓想不冧都難。

原文刊於656期《iMoney Wealth》鑑古知今

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撰文 : 湯文亮 《福布斯》香港排名26位的紀惠集團行政總裁， 資深地產投資者，縱橫樓市30多年， 期間經歷多個升跌浪，對樓市起跌有獨到的看法；認為要參透後市必須以歷史作藍圖，從中汲取教訓，只要融會貫通，必有啟發。

欄名 : 鑑古知今

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