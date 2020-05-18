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香港寬頻推「雲端培訓獎勵計劃」　加快企業數碼轉型

科技 17:21 2020/05/18

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香港寬頻企業方案宣布推出「雲端培訓獎勵計劃」，企業於以下兩個雲端課程培訓平台—Cloud Academy及KORNERSTONE報讀課程，可享有課程折扣優惠及服務回贈優惠券。

雲端應用愈益普及，香港寬頻企業方案宣布推出「雲端培訓獎勵計劃」，企業於以下兩個雲端課程培訓平台—Cloud Academy及KORNERSTONE報讀課程，可享有課程折扣優惠及服務回贈優惠券，以協助港企提升雲端技術及加快數碼轉型。

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Cloud Academy是自學平台，支援隨時隨地進行自定和可擴展的學習模式；KORNERSTONE則結合了互動式講師指導的培訓及實踐工作坊。企業透過上述兩個學習平台，均可考取由國際領先企業如AWS、Microsoft Azure及Google Cloud所頒發的認證和證書。

「雲端培訓獎勵計劃」向報讀Cloud Academy或KORNERSTONE課程的每間企業，推出以下新優惠：

透過香港寬頻企業方案報讀Cloud Academy
•         每個Cloud Academy企業許可證可享有25%折扣1
•         每家公司可獲高達50,000港元香港寬頻企業方案服務回贈優惠券*1

透過香港寬頻企業方案報讀KORNERSTONE
•         每家公司可獲高達50,000港元香港寬頻企業方案服務回贈優惠券*1（即指定KORNERSTONE雲端培訓課程的三分一學費）
•         備註：認可的KORNERSTONE課程可透過再工業化和技術培訓計劃，申請三分二的課程費用資助

取得雲端認證
•             憑藉於2020年5月至8月頒發的Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure或Google Cloud的雲端認證，可獲得高達50,000港元的香港寬頻企業方案服務回贈優惠券*2

香港寬頻持股管理人及商務總裁—雲端方案（企業方案）樓永強表示，新冠肺炎疫情正好提醒各界企業，數碼轉型對業務的長遠生存能力，是至關重要。「雲端策略的致勝關鍵，並不在於購置硬件及軟件，而是在於公司內部能否充分掌握雲端技術能力，以助企業揀選最合適的雲端策略、方案及服務供應商，以及提升人才的相關技能。」

目前香港寬頻企業方案已有近1,300名學生，完成不同的雲端課程，其中更獲得近300項由公共雲端服務供應商所頒發的專業認證。

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責任編輯：姚慧儀

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