【存款收息】渣打全面減短中長息 更撤兩厘特惠高息

▲ 5月起港 銀減息潮未止，上周已有15間業界鬥劈息；今天輪到渣打出手。

港元定期存款的減息潮未止，渣打今天（5月18日）全面減短中長息0.15厘，當中半年期港元定存的新息率更失守一厘，僅報0.95厘；一年期亦低見0.65厘，一個月短存更乍現0.4厘。另外，渣打又把針對大戶、原本3個月期港元定存享兩厘息下架，上月初曾向全新指定理財戶，斥100萬元新錢有此高息；如今只保留較低門檻的特惠息，只須10萬元新資金，3個月港元定存經下調0.15厘後、至新報1.25厘。專家指，發鈔行帶頭全線減息，料掀中小行新一輪跟減潮。

誠然，上周竟多達15間大小港銀鬥減不同存期的息率，包括恒生 （00011） 一周兩連減等；連本來唯一逆市「獨加」的大新 （02356） ，上周五（15日）亦順應大勢掉頭全面減息。而南商、大眾銀行及旗下的大眾財務也全面減短中長息；招商銀行和工銀亞洲連續兩天減息，更主力向半年或以下較短存開刀；以至虛擬銀行眾安（ZA Bank）亦追趕降息快車。同樣富邦、創興 （01111） 、花旗及信銀國際則削減3個月短存息；建行亞洲與星展3連削；東亞 （00023） 更7連減。

東亞138天存期8連減 存息失守1.3厘關

今天的降息浪持續，如東亞再減138天年息，經歷8連削後累劈0.28厘，至跌穿1.3厘關，僅報1.29厘。

專家指以1個月拆息6連跌，今天低見0.61厘的兩年半新低；且因憧憬美國或採負利率救經濟，美息急回亦變相拖低港息，港美息差已少於0.5厘，套息誘因驟減；業界更形容，現市況減息由「大流行」演變至「第2波」；遂料存息的跌勢暫難歇，且呈減快加慢格局。

正因減息不斷，目前6個月年息，雖然大眾財務於上周已兩連削，累砍0.2厘至1.8厘；但減幅已相對輕手，因而一躍而成冠軍；跟大新看齊。

一年期港元定存方面，招商永隆則以1.7厘居首。3個月的高息榜未有大執位，工銀亞洲仍以4.2厘領先。而計及所有定存，現時集友7天短存享6厘續膺「高息王」。

不過，顛覆傳統銀行的虛擬銀行仍有超高息，但暫只屬小眾得益，如現正試業的虛銀，本港獨角獸WeLab旗下虛銀、匯立銀行（WeLab Bank），3月底試業新推3個月期最高享4.5厘，較工銀亞洲的4.2厘高，問鼎同期冠全城息率。

然而，匯立銀行的玩法較另類，因以每星期為基準，只要60人成功敘造定存才有此4.5厘特高息；上限為10萬元，特選戶最多賺息1,125元。

半年期方面，亦由3月底試業的第2間虛銀天星享兩厘領先，門檻低至1,000元；惟這虛銀暫仍未全面營運。

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記者︰曾桂芬

編輯︰梁智豪