【封殺華為】強烈反對美國針對 華為郭平︰「求生存」是主題詞

▲ 華為表示，強烈反對美國商務部僅針對華為的直接產品規則修改。

美國擬限制外國半導體製造商必須從美國取得許可證，方可向華為交付以美國技術製造的半導體。華為 輪值董事長於郭平於《 華為2020全球分析師大會》上表示，不理解美國為何要加大對華為限制，但有信心盡快找到解決辦法。

強烈反對美國針對華為

華為同時在會上發布聲明指，「強烈反對美國商務部僅針對華為的直接產品規則修改。」公司表示，美國利用自己的技術優勢打壓他國​​企業，必將削弱他國企業對使用美國技術元素的信心，最後傷害的是美國自己的利益。

美國政府為了打壓別國的先進企業，罔顧華為全球客戶和消費者的權益，這與其一直鼓吹的保護網絡安全的說辭是自相矛盾的。

華為正在對此事件進行全面評估，預計業務將不可避免地受到影響。公司會盡最大努力尋找解決方案，也希望客戶和供應商與華為一起盡力消除此歧視性規則帶來的不利影響。

《 華為2020全球分析師大會》上，輪席董事長郭平回應有關美國擴大制裁華為。

郭平︰美國營運商不是華為對手

郭平表示， 統一的標準體係對產業發展極其重要，美國搞了太多獨立標準，導緻美國無線營運商目前無人是華為對手。他又指，找不到美國不停打壓華為的理由。惟他引述分析人士說法指，任何其他國家或企業的技術領先美國，都會遭美國打壓「很不幸地，華為在ICT領域上有所領先。」

郭平表示，如果美國政府允許，仍然會繼續購買美國公司的產品，也會更加關懷和培育其他的供應商，共同成長、共同創新，構建更有競爭力的供應鏈。

「求生存」是關鍵詞

華為自去年起遭美國列入「實體清單」。 郭平稱，去年華為每季度的增長一直在下滑，獲取訂單仍變得更加困難。對於美國最新擴大限制後對公司的影響，他坦言「很多情況仍不清楚」仍在評估當中。他表示，華為目前要努力尋找如何存活，「求生存」是現在的主題詞。



華為常務董事、產品投資評審委員會主任汪濤則表示，在歐洲發展方面，華為將會持續與合作夥伴共同發展數碼技術，例如研發更多ICT生態技術平台，構建智能世界，協助歐洲營運商解決問題。

相關文章︰【中美貿易戰】美國加碼封殺華為 為何中芯舜宇股價急跌？

【中美科技戰】中信証券︰受惠華為轉單 薦中芯國際