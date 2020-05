【美國疫情】特朗普子：疫情是民主黨陰謀 大選後會消失

▲ 特朗普二子埃里克(Eric Trump)稱新冠疫情是民主黨陰謀,大選過後便會像魔法般消失。

新型冠狀病毒疫情在美國奪去逾9萬性命,惟總統特朗普言談間可見他始終未認真看待新冠肺炎,經常在公眾場合不戴口罩。特朗普二子埃里克(Eric Trump)的態度與父親同出一轍,認為新冠疫情是民主黨陰謀,大選過後會像魔法般消失。

埃里克接受霍士新聞訪問時表示,特朗普的對手正利用疫情破壞父親選情,形容這是慣常伎倆(cognizant strategy)。埃里克稱特朗普政敵希望奪走父親競選利器,令他不能舉行大型造勢活動。

埃里克稱,這些人從現在至11月3日(投票日)期間,將日日講疫情,但選舉日過後,「新冠病毒會像魔法般,突然之間離去、消失(coronavirus will magically, all of a sudden, go away and disappear)」,所有禁令都會移除。

病毒會在11月突然消失的講法,缺乏根據,與專家的看法相左。專家普遍預料,疫情今年不會斷尾,甚至會持續多數年。

特朗普連任對手、前副總統拜登(Joe Biden)的競選辦發聲明,指美國面對一世紀以來最重大衛生危機,埃里克指疫情是政治大龍鳳(political hoax)的言論,難以置信地不負責任( unbelievably reckless)。

責任編輯:文青青

