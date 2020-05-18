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【美國疫情】特朗普子：疫情是民主黨陰謀 大選後會消失

環球社會熱點 16:43 2020/05/18

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特朗普二子埃里克（Eric Trump）稱新冠疫情是民主黨陰謀，大選過後便會像魔法般消失。

新型冠狀病毒疫情在美國奪去逾9萬性命，惟總統特朗普言談間可見他始終未認真看待新冠肺炎，經常在公眾場合不戴口罩。特朗普二子埃里克（Eric Trump）的態度與父親同出一轍，認為新冠疫情是民主黨陰謀，大選過後會像魔法般消失。

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埃里克接受霍士新聞訪問時表示，特朗普的對手正利用疫情破壞父親選情，形容這是慣常伎倆（cognizant strategy）。埃里克稱特朗普政敵希望奪走父親競選利器，令他不能舉行大型造勢活動。

埃里克稱，這些人從現在至11月3日（投票日）期間，將日日講疫情，但選舉日過後，「新冠病毒會像魔法般，突然之間離去、消失（coronavirus will magically, all of a sudden, go away and disappear）」，所有禁令都會移除。

南韓足球閉門作賽 球會請「特別觀眾」打氣惹非議

疫情加深中美仇口 病毒隕石撞地球打破世界秩序

病毒會在11月突然消失的講法，缺乏根據，與專家的看法相左。專家普遍預料，疫情今年不會斷尾，甚至會持續多數年。

特朗普連任對手、前副總統拜登（Joe Biden）的競選辦發聲明，指美國面對一世紀以來最重大衛生危機，埃里克指疫情是政治大龍鳳（political hoax）的言論，難以置信地不負責任（ unbelievably reckless）。

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責任編輯：文青青

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疫情 選舉 傳染病 政治 特朗普 拜登 美國 美國聯儲局 總統大選 美國共和黨

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間17:00）

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