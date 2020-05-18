【同股不同權】恒指諮詢開綠燈　阿里美團最快8月入閘

恒指公司年初就恒指數及國指是否納入同股不同權（WVR）和第二上市公司作諮詢，今日恒指公司正式公布結果，報告指因超過90%回覆人士大幅度支持恒指可以納入同股不同權公司以及第二上市公司，恒生指數公司將在2020年8月份之指數檢討，開始對恒生指數及恒生中國企業指數實施上述變動，意味「ATMX」中其餘3隻阿里巴巴（09988）、美團點評（03690）及小米（01810）最快在8月可以晉身恒指成份股。

佔比方面，與其他股份上限權重為10%不同，W股和第二上市公司在指數權重上限只能為5%。今次恒指改革，科技股的權重有望提升，預料恒指估值會向上調，而恒指波動性相信亦會放大。

如以上3隻股份納入恒指，即代表有3隻股份要被剔走，截至本月8日，恒指10隻市值最低的股份依次為瑞聲（02018）、中國旺旺（00151）、太古A（00019）、恒隆（00101）、信置（00083）、恒安（01044）、新世界（00017）、石藥（01093）、九置（01997）及萬洲（00288）。恒指當中地產股佔比較重，預料至少會剔走一席。另外，現時佔比最重的騰訊（00700）亦有可能略為調低佔比予其他科技股。

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