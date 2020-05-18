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【遙距營商計劃】科技界「萬馬奔騰」做D-Biz　行內老闆嘆：本末倒置！

名人薈萃 17:08 2020/05/18

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第二輪防疫抗疫基金下，為數5億元的「遙距營商計劃」(D-Biz)，掀起了科技業界的一場「萬馬奔騰」的「表演」，各大公司紛紛出動招攬生意，指可以幫助企業申請基金，有些更標明「無成本」、「不成功，不收費」，全行出動做D-Biz生意，眼見行家情緒如此高漲，有行內人大嘆：「香港是一個幫人申請基金之都！大家專注的根本不是項目的本身，反而是如何取得那基金，本末倒置！難怪，到今天香港都係無IT...」。

相關文章：【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！

相關文章：【疫市營商】創科局5億元「遙距營商計劃」　最多獲資助30萬　申請詳情係點？

根據生產力促進局的服務供應商參考名單中，已有932間服務供應商在名單上。「腦爸打」科技公司創辦人溫學文 (Phoenix)指出，近日留意到身邊的Facebook、IG廣告都多了行家出動，他表示無論是IT公司、半IT公司、甚至非IT公司，都立即在社交媒體及電郵推廣(EDM)「賣盡廣告」，比較平日IT界「水盡鵝飛」，他批評：「不求自己進步，反之有錢來才湧出來，感覺整個行業都很被動，和只專注於眼前短期利益。」

不過，Phoenix不排除自己公司會申請D-Biz，他會視乎細節出爐後再考慮，「因我們本身真是一間IT公司。 但這麼多年，我們始終未曾申請過任何基金，都是靠自己努力，所以我們抱持中性態度看待。」

 

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撰文 : 黎海怡

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