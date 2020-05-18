【中美貿易戰】美國加碼封殺華為　為何中芯舜宇股價急跌？

▲ 美國加碼封殺華為，本港華為概念股中芯及舜宇股價急跌。

中美科技角力升級， 美國日前宣布禁止任何一間使用美國設備的晶片製造商，在沒有特別許可的情況下向華為提供晶片。本港手機設備股股急跌，舜宇 （02382） 挫逾一成。即使有轉單概念的中芯 （00981） 亦急跌逾6%。

本港眾手機設備股中， 華為收入佔比最高之一的就是舜宇。根據彭博資料，舜宇逾兩成營入來自華為。丘鈦 （01478） 及富智康 （02038） 也有約24%及18%來自華為；通達 （00698） 也有約一成收入來自華為。

本港手機設備股 來自華為的營收佔比（%） 舜宇 （02382） 21.9% 丘鈦 （01478） 24.2% 富智康 （02038） 18.7% 通達 （00698） 9.9%

資料來源：彭博

多間大行看淡舜宇

多間大行因為今次美國加大對華為制裁，看淡舜宇。高盛發表報告指，料美國加大對華為制裁，會對亞洲區供應鏈構成影響，若影響到華為手機出貨量，靠華為訂單供應鏈，包括舜宇受影響會更大。 大摩亦持類似觀點。

另外，野村報告指出，有關限制將令舜宇2020至2021年相機規格升級的結構性增長趨勢被改變，即使大致維持對舜宇2020至2021年盈利預測，但仍下調目標價1成至135元，另外基於華為的禁令擴大可能會減慢相機升級的趨勢，下調其評級「買入」降至「中性」。

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中芯不少機台來自美國企業

至於另一隻強勢股----中芯方面，雖然華為此前據報加快轉移14納米產品至中芯，但台灣媒體指出，中芯也有許多機台來自應用材料（Appiled Materials）等美國企業。

有分析指出，雖然中芯已經從美股退市，最大程度的減少了來自美國的直接威脅，但中芯製程技術進展仍有限，今年14納米良率仍不樂觀，在無法取得EUV（極紫外光）機台的情況下，根據研究，其未來最好的發展就是利用現有DUV（深紫外光）機台做到7納米等級的產品，但預估至少仍需要數年的時間，而且若持續為華為代工晶片，可能也會遭受美國的制裁。

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編輯：吳敏芳