【阿里業績】風清揚交棒逍遙子

阿里回歸香港上市當日，馬雲沒有出席，原來他身處非洲。他曾說︰「不當阿里巴巴董事長，不等於我退休，我是不會停下來的，阿里巴巴只是我很多夢想中的一個而已，我還很年輕，很多地方都想去……我要開啟新的生活。」在馬雲帶領下，過去20年裏，阿里巴巴已經完成了從B2B到C2C，從C2C到B2C，再到新零售業務模式，從PC端變成了移動端。馬雲是阿里的象徵性人物，很難想像，沒有馬雲的日子，阿里將如何運作？

外號風青揚的馬雲去年說︰「過去10年裏，我都問自己，你會生病，會死會瘋會又老又傻，如果突然死了、出車禍了，公司會怎樣？所有人的努力都付之東流？所以得建立一個體系，一種文化。」因此，在2009年確立了阿里獨有的「合夥人制度」，期間阿里完成了多次交接，諸如2013年陸兆禧接任阿里巴巴集團首席執行官；2015年張勇接任首席執行官……」馬雲於去年9月10日「教師節」公開信中說︰「這是我深思熟慮、認真準備了10年的計劃。」他將自己與張勇的交接定義為「標誌着阿里巴巴完成了從依靠個人特質變成依靠組織機制、依靠人才文化的企業制度升級。」

科技圈內人說，張勇是深得馬雲心的。馬雲曾說︰「天不怕地不怕，就怕CFO做CEO。」首席財務官出身的張勇被評為「2018年最佳CEO」。馬雲認為，張勇這一代人的眼界、能力、知識結構比上一代強，今天他不是一個人，他有一個班子和團隊。張勇是敢於冒險、敢於改變自己的人。他說︰「我為了說服他出任董事局主席，這兩年幾乎一有空就給他『下藥』，他答應的那一天我非常感動，因為我知道當阿里巴巴董事長，CEO真的太不容易。」

阿里內部人都說，張勇突圍是因為，馬雲的每一個看似不可實現設想，張勇都能完美執行！的而且確，加入阿里12年來，他的創造者風格強烈影響了阿里的整體戰略和走向。馬雲在公開信中把張勇評價為『合夥人制度』下人才梯隊中的『傑出商業領袖』。同時，阿里巴巴已經擁有多元、年輕的管理和人才梯隊，已有『良將如潮』的人才團隊和接班體系。馬雲說：「這幾年我和張勇的合作經歷，讓我對他和他領導的新一代阿里巴巴領導團隊充滿信心！」

張勇接班後強調要「在數字經濟時代，讓天下沒有難做的生意」，中期目標是到2020年「雙11」成交總額（GMV）達1萬億美元，遠景目標是到2036年服務全球20億消費者、1,000萬盈利小企業、創造1億就業機會。

張勇於2007年以淘寶首席財務官加入阿里，當時他取了「逍遙子」的外號。金庸武俠小說《天龍八部》筆下的逍遙子雖高徒無數，卻從不現身，武功輕靈飄逸、深不可測，得一則所向披靡。阿里的人說，張勇真的有點像逍遙子，私事向來避而不談，卻善於排兵布陣、運籌帷幄、帶出高徒無數。更有人說，張勇成為馬老師的接班人並不意外，老逍性格不張揚，低調內斂，在阿里的成長史就是一路升級打怪，用業績說話。2007年時，他參與設計淘寶商業模式，幫助淘寶在2009年年底實現盈利。2009年3月，張勇接手處於困境的淘寶商城，2011年獨立成立天貓。張勇出任天貓總裁，一手打造「雙11」購物狂歡節，故大家都稱他為「雙11之父」，「雙11」由電腦消費轉班至手機消費，體現了張勇的經營才能及敏銳的商業嗅覺。馬雲認為，張勇以卓越的商業才華、堅定沉着的領導力、超級計算機一般的邏輯和思考能力，帶領阿里取得了長遠發展，實現連續13個季度持續健康高速增長，已經證明自己是中國最出色的 CEO。

本文節錄至632期《iMoney Wealth》封面故事

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