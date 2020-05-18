【同股不同權】恒指逾半世紀演變　見證香港經濟興衰

恒指服務公司正式宣布把「同股不同權」及「第二上市」股份，納入合符恒指成分股資格，阿里巴巴（09988）、美團點評（03690）等勢必入選。回顧恒生指數自成立50多年來，成分股幾經演變，見證著本港經濟及金融市場興衰。

恒生指數在1964年由恒生銀行研究部負責人關士光所創製，直至1969年正式向外公布，一直是港股中最重要的指標。最初推出時，恒指只有33隻成分股，以本地金融及地產股為主，正好反映本港的經濟興衰起落。

到了90年代，恒指出現第一次演變。當時正值中國經濟起飛，市場掀起一片紅籌股熱潮，結果在1992年8月，當時稱為中信泰富（現已改名為中信股份，00267）獲納入為恒指成分股，是首隻染藍的紅籌股，其「紅+藍」身份也被市場戲稱為「紫籌股」。到1997年10月，另一紅籌巨無霸中國移動（00941）也登陸港股，上市3個月已染藍，成為當時比重第二大的藍籌股。

相隔10多年後，恒指再度變天。當時國企H股在本港的地位愈來愈重要，但由於H股股份並不是全流通，未能符合染藍規定，市場不斷有意見認為應該作出改革。結果，2006年8月建設銀行（00939）成為首隻染藍的H股，自此奠定H股在恒指的重要地位。

到了2014年8月，恒指服務公司宣布房產信託基金（REITs）首度被納入恒指的選股範圍，而領展房產基金（00823）在同年11月染藍，股價自此飛黃騰達。

除了染藍範圍不斷與時俱進，藍籌股的數目亦與日俱增。由當初33隻，到2006年增加至38隻，並於2012年10月時增加至50隻，一直沿用至今。