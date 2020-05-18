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習近平將於WHA上致詞　台灣稱未收到邀請出席

環球政經 17:46 2020/05/18

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新冠肺炎肆虐，而台灣本地染病人數只有不足50人，其防疫措施，獲不同國家讚賞。8個國家 （美日加英法德澳紐）致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，要求讓台灣以觀察員身份參加WHA（世界衛生大會）。台灣表示，並未收到邀請函出席該會。

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衛生福利部長陳時中、外交部長吳釗燮今日（18日）下午舉行記者會，陳時中對於台灣未有收到邀請函表示不滿，會向世衛秘書處遞交抗議函。吳釗燮則表示，WHO應堅守中立，讓台灣參與世界衛生大會（WHA），他又稱中國嘴說關心，卻一再剝奪台灣人民健康權，「儘管我們付出努力，獲得前所未有的國際支持，但台灣仍未收到邀請函參與。

事實上，台灣的新冠肺炎確診病例為440宗，死亡人數為7宗，其亦歸功於早期的防疫及檢疫措施。身為非WHO成員的台灣，一直也希望可以參與WHA，分享成功抗疫經驗。

新華社引述中國外交部發言人華春瑩表示，應世界衛生組織總幹事譚德塞邀請，中國國家主席習近平將會參與今日舉行的WHA（第73屆世界衛生大會）視像會議開幕式上致詞。

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台灣 中國 新華社 譚德塞 華春瑩 習近平 外交

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