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【黃金牛市】黃金升穿1760美元　有咩因素可以再推高？

金融經濟 16:11 2020/05/18

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由於黃金以美元計價，故黃金與美元常呈負相關性

金價愈升愈有，紐約期金升穿1760美元關口。 施羅德投資金屬基金經理James Luke折解背後原因。他指出，黃金是一種「容易兌換為現金的稀有金屬，不存在交易對手風險，而且供應增長有限」，故當其他金融資產的價值下降的時，黃金作為「財富保值」工具，便受到追捧。

Luke補充，假若金融資產「經通脹調整後」的實際收益跌至接近零或負數水平，持有黃金的機會成本便相應下降，亦正好令近來金價進一步推升。

展望往後，Luke考慮到各國央行「無限量地推出貨幣刺激」措施，故即使現時經濟危機減退，金融資產之實際收益亦有可能長期維持接近零或負數水平，並支持黃金投資需求。與此同時，Luke說若封鎖措施和經濟復甦令通脹飆升，投資者為免貨幣貶值，將轉而買入避險資產，進一步增強黃金表現。

值得注意是，由於黃金以美元計價，故黃金與美元常呈負相關性，皆因對非美元投資者來說，金價在美元轉強時將變得相對昂貴，令有關需求降低。但Luke觀察到，上述兩者之間相關性近期已「沒那麼明顯」，形容單憑美元強勢不足以阻礙金價上升。

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