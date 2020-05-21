【阿里業績】阿里巴巴如何成為電商巨無霸？　細數阿里重要里程碑

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【遙距營商計劃】想分「肥豬肉」點知中曬伏？ 科技公司：無個人食得飽
阿里巴巴（09988）周五（22日）公布業績，多家大行維持阿里巴巴「買入」評級，看好其長期競爭力。
阿里巴巴集團由曾擔任英語教師的馬雲為首的18人，於1999年在杭州創立。到底阿里巴巴如何由萌芽到繁盛，成長成國內首屈一指的電商巨無霸，甚至佔據國內雲計算的半壁江山呢？以下是阿里巴巴成立的至今的重要里程碑。
1999•在馬雲位於中國杭州市的公寓內創立
•B2B電子商務平台Alibaba.com及推出1688
2001•阿里巴巴訂立其使命及企業價值觀
2003•阿里巴巴創辦網上購物平台淘寶網
2004•推出支付寶
2007•推出阿里媽媽
2008•推出天貓，以補足淘寶網
2009•創立雲計算業務阿里雲
•舉辦第一屆天貓「雙11」
2010•推出全球零售市場速賣通
•推出合夥人制度，以保存其使命、願景及價值觀
2013•與多家物流公司共同創立菜鳥網絡
2014•阿里巴巴於紐約證券交易所上市
•支付寶母公司螞蟻金服正式成立
•淘寶旅行期後更名為飛豬的獨立業務阿里旅行
2015•阿里巴巴及螞蟻金服合資成立本地 生活服務平台公司口碑
•啟動全球化戰略，於法國、德國及意大利成立辦公室
2016•新零售業務盒馬的第一家門店開幕
• 認購東南亞領先的電商平台Lazada的控股股權
• 啟動籌建阿里巴巴文化娛樂集團
2017•阿里巴巴與國際奧委會達成期限直至2028年的長期合作
•成立阿里巴巴達摩院，推動科技創新
•位於馬來西亞的首個海外eWTP 合作據點正式啟用
2019 •阿里巴巴名列BrandZ年度最具價值中國品牌100強榜首
• 阿里巴巴於香港聯合交易所主板上市•
•位馬雲正式退任阿里巴巴集團董事局主席，由張勇接棒
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撰文 : 邊婕