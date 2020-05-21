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【阿里業績】阿里巴巴如何成為電商巨無霸？　細數阿里重要里程碑

股樓投資 17:55 2020/05/21

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阿里巴巴（09988）周五（22日）公布業績，多家大行維持阿里巴巴「買入」評級，看好其長期競爭力。

阿里巴巴集團由曾擔任英語教師的馬雲為首的18人，於1999年在杭州創立。到底阿里巴巴如何由萌芽到繁盛，成長成國內首屈一指的電商巨無霸，甚至佔據國內雲計算的半壁江山呢？以下是阿里巴巴成立的至今的重要里程碑。

1999•在馬雲位於中國杭州市的公寓內創立
•B2B電子商務平台Alibaba.com及推出1688

2001•阿里巴巴訂立其使命及企業價值觀

2003•阿里巴巴創辦網上購物平台淘寶網

2004•推出支付寶

2007•推出阿里媽媽

2008•推出天貓，以補足淘寶網

2009•創立雲計算業務阿里雲
•舉辦第一屆天貓「雙11」

2010•推出全球零售市場速賣通
•推出合夥人制度，以保存其使命、願景及價值觀

2013•與多家物流公司共同創立菜鳥網絡

2014•阿里巴巴於紐約證券交易所上市
•支付寶母公司螞蟻金服正式成立
•淘寶旅行期後更名為飛豬的獨立業務阿里旅行

2015•阿里巴巴及螞蟻金服合資成立本地 　生活服務平台公司口碑
•啟動全球化戰略，於法國、德國及意大利成立辦公室

2016•新零售業務盒馬的第一家門店開幕
• 認購東南亞領先的電商平台Lazada的控股股權
• 啟動籌建阿里巴巴文化娛樂集團

2017•阿里巴巴與國際奧委會達成期限直至2028年的長期合作
•成立阿里巴巴達摩院，推動科技創新
•位於馬來西亞的首個海外eWTP 合作據點正式啟用

2019 •阿里巴巴名列BrandZ年度最具價值中國品牌100強榜首
• 阿里巴巴於香港聯合交易所主板上市• 
•位馬雲正式退任阿里巴巴集團董事局主席，由張勇接棒

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撰文 : 邊婕

馬雲 張勇 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988） 淘寶 天貓 支付寶

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