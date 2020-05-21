【阿里業績】阿里巴巴如何成為電商巨無霸？　細數阿里重要里程碑

阿里巴巴（09988）周五（22日）公布業績，多家大行維持阿里巴巴「買入」評級，看好其長期競爭力。

阿里巴巴集團由曾擔任英語教師的馬雲為首的18人，於1999年在杭州創立。到底阿里巴巴如何由萌芽到繁盛，成長成國內首屈一指的電商巨無霸，甚至佔據國內雲計算的半壁江山呢？以下是阿里巴巴成立的至今的重要里程碑。

1999•在馬雲位於中國杭州市的公寓內創立

•B2B電子商務平台Alibaba.com及推出1688 2001•阿里巴巴訂立其使命及企業價值觀 2003•阿里巴巴創辦網上購物平台淘寶網 2004•推出支付寶 2007•推出阿里媽媽 2008•推出天貓，以補足淘寶網 2009•創立雲計算業務阿里雲

•舉辦第一屆天貓「雙11」 2010•推出全球零售市場速賣通

•推出合夥人制度，以保存其使命、願景及價值觀 2013•與多家物流公司共同創立菜鳥網絡 2014•阿里巴巴於紐約證券交易所上市

•支付寶母公司螞蟻金服正式成立

•淘寶旅行期後更名為飛豬的獨立業務阿里旅行 2015•阿里巴巴及螞蟻金服合資成立本地 生活服務平台公司口碑

•啟動全球化戰略，於法國、德國及意大利成立辦公室 2016•新零售業務盒馬的第一家門店開幕

• 認購東南亞領先的電商平台Lazada的控股股權

• 啟動籌建阿里巴巴文化娛樂集團 2017•阿里巴巴與國際奧委會達成期限直至2028年的長期合作

•成立阿里巴巴達摩院，推動科技創新

•位於馬來西亞的首個海外eWTP 合作據點正式啟用 2019 •阿里巴巴名列BrandZ年度最具價值中國品牌100強榜首

• 阿里巴巴於香港聯合交易所主板上市•

•位馬雲正式退任阿里巴巴集團董事局主席，由張勇接棒

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！