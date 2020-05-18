YouTube調高影片解像度標準　720p從此不再視作高清

▲ YouTube將720p剔除出高清行列，而被視作HD高清影片的是1080p或以上的解像度，惹起網民爭議。

坊間不少影片串流平台都會預設360p和480p解像度為標清，而720p或以上則稱為高清。最近有網民發現，利用Chrome、Edge或Safari電腦瀏覽器觀看YouTube影片時，720p 旁邊沒有了紅色的HD標示。原來YouTube已將720p剔除出高清行列，而被視作HD高清影片的是1080p或以上的解像度，惹起網民爭議。

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雖然現時大部份低階手機都已配備至少720p解像度的屏幕，而且電視製造商亦積極推動8K畫質的發展，甚至將錄製8K影片功能導入旗艦手機上。隨著網速和處理器變得愈來愈快，影片的解像度也逐漸提高。但對於解像度，大家可能還有很多疑問。例如HD高清、Full-HD全高清、UHD 、1080p等有什麼區別？

▲ 最近有網民發現，利用Chrome、Edge或Safari電腦瀏覽器觀看YouTube影片時，720p 旁邊沒有了紅色的HD標示。（YouTube截圖）

其實，全高清（Full High Definition，簡稱FHD）的解像度為1920x1080，相等於1080P；而超高清（Ultra High Definition，簡稱UHD）的解像度則為3840x2160，代表UHD電視每一英吋內所含的像素（PPI）更多，解像度也更高。UHD應用於大尺寸電視上，即使近距離觀看電視螢幕，畫面仍然清晰飽和。不過，目前仍有許多消費性電子商品會將720p視為HD，如手機螢幕；而720P指的是1280 x 720解像度，是高清的最低標準，因此也被稱為標準高清。

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YouTube是次的改革，證明1080p將會在日後成為HD 畫質最低標準。但有網民對此表示不滿，他們認為現時還有很多電腦配備720p的顯示屏幕，YouTube 此舉是變相淘汰這些電腦和裝置。

然而，對於某部份用戶來說，1440p和2160p才是真正的高清，難保在未來一兩年，YouTube會將1080p亦視為標清，把對HD的標準進一步提高。

責任編輯：施雯雯