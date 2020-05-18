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【新冠肺炎】逾百國倡世衛展開獨立調查

環球社會熱點 15:52 2020/05/18

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逾100個國家呼籲世界衛生組織（WHO）就新冠疫情爆發召開獨立調查，避免日後重蹈覆轍。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情演變成全球大流行，在世界各地相繼爆發，世界衛生組織在處理疫情上備受批評。逾100個國家呼籲世界衛生組織（WHO）就此召開獨立調查，避免日後重蹈覆轍。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，澳洲、印度、新西蘭、俄羅斯、英國，以及歐盟等，會在今明兩天以視像會議舉行的第73屆世界衛生大會中提出議案，呼籲世界衛生組織（WHO）就疫情爆發召開獨立調查；其中澳洲外長佩恩（Marise Payne）在四月時已提出相關要求，惟美國竟不在倡議調查的國家之列。

議案中沒有提及中國或北京，但早前各國已因疫情在世界各地相繼爆發，而一度將矛頭指向中方。

議案中提及呼籲WHO啟動：

「公正、獨立和全面的評估過程，包括以現有機制，審視WHO從今次應對國際衛生危機新冠肺炎疫情中，所得的經驗和教訓。」（“a stepwise process of impartial, independent and comprehensive evaluation, including using existing mechanisms, as appropriate, to review experience gained and lessons learned from the WHO-coordinated international health response to COVID-19.”）
 

記者：葉芷樺 

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