【新冠肺炎】逾百國倡世衛展開獨立調查

新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情演變成全球大流行,在世界各地相繼爆發,世界衛生組織在處理疫情上備受批評。逾100個國家呼籲世界衛生組織(WHO)就此召開獨立調查,避免日後重蹈覆轍。

美國有線新聞網絡(CNN)報道,澳洲、印度、新西蘭、俄羅斯、英國,以及歐盟等,會在今明兩天以視像會議舉行的第73屆世界衛生大會中提出議案,呼籲世界衛生組織(WHO)就疫情爆發召開獨立調查;其中澳洲外長佩恩(Marise Payne)在四月時已提出相關要求,惟美國竟不在倡議調查的國家之列。

議案中沒有提及中國或北京,但早前各國已因疫情在世界各地相繼爆發,而一度將矛頭指向中方。

議案中提及呼籲WHO啟動:

「公正、獨立和全面的評估過程,包括以現有機制,審視WHO從今次應對國際衛生危機新冠肺炎疫情中,所得的經驗和教訓。」(“a stepwise process of impartial, independent and comprehensive evaluation, including using existing mechanisms, as appropriate, to review experience gained and lessons learned from the WHO-coordinated international health response to COVID-19.”)