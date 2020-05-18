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【強積金】五窮月打工仔不太窮 MPF本月回報暫微跌1%

金融經濟 17:00 2020/05/18

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憧憬新經濟股染藍，市料打工仔若押注恒指基金或變相受惠。

5月轉眼間已過一半，打工仔踏入「五窮月」尚幸並不太窮，因晨星香港的最新統計，截至上周三（5月13日）為止，本月份強積金（MPF）整體回報只微挫不足1%。至於全月能否擺脫五窮月的魔咒，扭虧為盈變正數，專家指暫難料，原因是未來兩周市場變數甚多。例如明天（19日）期油轉倉、本周四（21日）兩會召開、翌日阿里巴巴 （09988） 公布業績等，以及至下周四（28日）乃期指結算日，皆易惹起市場波動。

晨星總覽市面21類基金，上半個月表現最好的，是不包括日本的亞洲股票基金，逆市微升1%；反觀大輸家是歐洲股票基金，下挫3%，較整體平均負回報0.6%為差。然而，放眼較長線，今年首5個月供款人仍難捱，整體回報累積急挫7.26%，拖累打工仔的荷包合共蒸發逾700億元，成員人均身家慘輸逾1.6萬元。各類基金中，大贏家是港元債券產品，疫市下上揚3%；相反歐洲股票基金插水22%，而較多上班族捧場的港股產品亦下滑10%。

專家提醒，以中美爭拗升温，促成員續分散風險自保，切忌集中單一資產，畢竟納指縱使已收復今年失地，但究竟是虛火、抑或從底點報復式反彈逾兩成是熊去牛來，則仍未可知，惟市場以全球經濟衰退，因而擔心美股的升勢受限。

憧憬新經濟股染藍 MPF打工仔料得益

另方面，市場憧憬恒指纳入新經濟股，恒生指數將迎來大改革，將首次加入同股不同權（WVR）等新經濟股，料普羅打工仔也首當其惠，因今年主動式管理的港股基金跑贏押注恒指的恒指產品，專家相信主動揀股的港股MPF，不少重倉新經濟股；相反恒指以金融股等傳統股類，而個別新舊經濟股的股價表現迥異，尤其是ATM等科網巨擘的增長股表現亮麗，如美團 （03690） 今天（5月18日）創上市新高；相反金融股較多的恒指受低息環境拖後腿，間接影響相關MPF回報。

而晨星香港綜覽49隻押注港股MPF，今年表現最差全是恒指基金，急挫近16%；值得留意的是，海通香港特區基金期內僅跌7%，在疫市下已輸少當贏，而旗下5其大組合包括美團等染藍大熱股。

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記者︰曾桂芬

編輯︰梁智豪

欄名 : 強積金

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