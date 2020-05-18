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Elon Musk奇怪貼文 「Take the red pill」 被視爲支持特朗普宣言？

環球政經 15:47 2020/05/18

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馬斯克(Elon Musk)昨日在推特（Twitter）貼文，打下一句「Take the red pill」，令外界摸不著頭腦。外媒推測，這有可能是出自電影Matrix（22世紀殺人網絡）的對白，在戲中，角色Morpheus告訴主角Neo，他可以吞下紅色藥丸或藍色藥丸。只要服下藍色藥丸，這個故事將會結束，虛擬世界永不存在；服下紅色藥丸，就可以留在美好的虛擬世界，難道Elon Musk相信電腦的虛擬世界比真實世界更加美好？

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「Take the red pill」除了可以從Matrix角度解讀之外，在網上更常被理解為有關右翼的政治覺醒，例如在形容特朗普（Donald Trump）或男權等主題會經常出現。

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保守派人士對他這番言論感到相當高興，也視這為著馬斯克加入他們陣營的重要訊號，而特朗普女兒伊萬卡·特朗普 (Ivanka Trump)也對推文作出迅速回應，更轉發了馬斯克推文，回應說：「接受！」，難道這真的是支持特朗普的宣言？

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撰文 : 歐高榮

Twitter 政治 特朗普 馬斯克

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