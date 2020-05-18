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【遙距營商計劃】港商研申請D-Biz開淘寶店　先物色合適供應商

商業 15:50 2020/05/18

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遙距營商計劃（D-Biz）冀幫助港商開拓網銷、網上宣傳等服務。

遙距營商計劃（D-Biz）今日（18日）正式接受網上申請。由於港府一改以往完成計劃後再發放資助的慣例。改以批核後先發放30%資助，到完成後再發放剩餘的資助，令不少港商感興趣。

【疫市營商】Innisfree攻網上銷售　5月手機下單有優惠

本地主售文青背包及袋Dude & Bestie創辦人鄭德成表示，計劃申請2個項目，範疇包括網上營商及網上客戶服務及推廣。他更指，打算以此設立品牌的淘寶店。不過，他揚言會先找尋適合的供應商，而每個項目花費金額，亦絕不會超過計劃資助每個項目的10萬元金額。

他續指，品牌原來已在網上有一定發展，並且設有網上接單及送遞等系統，以供日常營運。故他形容資助是「可有可無」。他更重申，即使有幫助亦不大，倘若供應商反映項目需要品牌額外加錢，絕對不會做。

【遙距營商計劃】一文看清申請D-Biz程序　30萬元資助不容錯過（不斷更新）

手工啤品牌：有助拓網銷　擬申請
本地手工啤「蜜蜜啤」創辦人Kennie So表示，遙距營商計劃公布時已即時參加首輪的講座，留意申請時涵蓋的範疇和資助詳情。品牌亦在發展初段，她認為該計劃有助開拓網銷業務，故會申請。

【疫市營商】蜜蜜啤拓網銷　以守為攻撐下去

記者：馬意文

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