A380或加快退役阿聯酋航空 超級珍寶為何悲慘收場

▲ A380或加快退役阿聯酋航空 巨無霸客機為何悲慘收場

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，民航業成為經濟重災區，空中巴士A380客機也晚節不保。阿聯酋航空是A380最大用戶，數量超過100架，惟阿聯酋航空如今也據報考慮讓A380加快退役。A380作為全球最大客機，服役短短10多年就如此悲慘收場，只因客機大，不等於競爭力一定大。

疫情重創航空業，「中東三寶」之首也無法獨善其身。彭博社引述消息人士指，阿聯酋航空（Emirates）據報打算裁員3萬人，佔阿聯酋航空全球10.5萬員工約30%。

阿聯酋航空正尋求杜拜政府援助紓困，據報更考慮讓A380加快從機隊退役。阿聯酋航空未證實消息，但承認公司正評估A380的成本展望。

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A380可謂是空中巴士最負盛名的王牌客機，是歐洲跨國科技合作結晶，旨在打破波音747珍寶客機在超大場客機市場壟斷，填補空中巴士在這方面的空白，一次過把大批乘客送到半個地球以外的一處地點。

A380是全球最大客機，有「超級珍寶」（Superjumbo）之稱，最多可載超過800人，一般配置也能載500多人，比波音747的400多人多一大截。

A380 2005年首飛，2007年服役，至今才短短10多年，但空中巴士去年已宣佈，A380會於2021年停產。相比之下，波音747系列1969年首飛至今仍在生產。

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到底空巴A380為何會這麼短命？簡單地說，客機大不一定好。A380雖有一定市場，但卻欠缺靈活爭取更多客源。

首先，A380載客量大，也就是說容易載不滿客，航空公司賺錢不容易。

航空公司要令A380滿座，客機就只能飛來往大城市的航線，例如香港到倫敦、倫敦到紐約。想用A380拓展市場，由香港飛利物浦、曼徹斯特飛芝加哥而不蝕錢？發夢吧。

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其次，A380耗油量驚人，其龐大體型也鮮有機場能夠招待。

A380雖然可載更多人，但採用四引擎設計，平均每名乘客每里耗油量，要比新型雙引擎客機高得多。

A380翼展更比747長一截，使得不少機場需要改裝才容納得下，停泊費自然更貴。這進一步不利航空公司節源之餘，亦使A380能去的機場更少。

再者，A380大得連改裝成貨機也不合格，無法像747一樣走貨機路線續命。

飛機必須受到最大起飛重量限制。747只有機身前面一截是雙層，A380則是全雙層設計，內部空間極其豐富，若載滿貨會超重無法起飛，載不滿貨能起飛卻不符合經濟效益。因此A380並沒有貨機版本，現存客機也沒法改為貨機繼續服役。

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事實上，波音747已是1960年代概念和產物，民航科技和客機設計在這幾十年間發生極大變化，A380出世得太遲。現在較小型客機也有愈來愈長的航程，航空公司現在近年都愛用他們來開拓，來往中小城市的點對點航線，讓乘客不用轉機。

A380外表再宏偉，在廣告上再好看，也彌補不了其巨大局限，淡出歷史實是自然，如今新冠病毒疫情更可能成為助推劑。

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責任編輯：方圓之