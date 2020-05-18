【換機票】滙豐獎賞錢免費換飛行里數　最平低至$2.27兌1里

▲ 滙豐信用卡取消300元飛行里數兌換年費，欣格雷（左）相信功能會受熱愛旅遊的港人歡迎

港人喜歡外遊，即使多國仍然實施出入境限制仍無阻港人計劃日後的出埠大計。習慣以信用卡消費儲飛行里數的港人而言日後又多一個選擇——滙豐流動應用程式「Reward+」推出新功能，容許信用卡客戶免費將「獎賞錢」兌換為飛行里數，更低至每$2.27兌1里！

滙豐推出新功能，即日起信用卡客戶可以在Reward+將個人飛行里數賬戶連接，驗證後隨時可以將獎賞錢兌換成飛行里數，同時取消300元飛行里數兌換年費。此外，明日（19日）至6月21日期間，兌換亞洲萬里通飛行里數，可獲額外10%飛行里數，即1元「獎賞錢」可兌換11個亞洲萬里通里數。

以專攻網上簽帳的Red信用卡計，網上簽帳可享4%獎賞錢回贈，即每100元消費可獲4元獎賞錢。優惠期內經App兌換里數，可獲額外10%里數優惠，意味即使本地簽帳亦可低至2.27元1里。

滙豐卓越理財信用卡客戶亦可透過Reward+申請將獎賞錢兌換至Executive Club英航會員俱樂部的Avios 積分或新航獎勵計劃的里數，相關里數會於2星期内誌入客戶的飛行常客計劃戶口。

滙豐：Reward+錄70萬下載

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，Reward+已錄得70萬下載，而使用「獎賞錢」繳付卡數的宗數達110萬宗。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀稱，疫情改變消費者購物習慣，更多消費者轉向網上消費，而超市相關消費在疫情下亦受惠，今年首季兩者均錄得按年雙位數增長。

在信用卡業務質素方面，欣格雷表示，逾期還款率出現輕微惡化，但情況並不顯著，未來關鍵在於失業及破產情況。

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