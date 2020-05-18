▲ 【巴西疫情】聖保羅醫療系統頻崩潰 民眾仍外出聚集

巴西疫情嚴峻，新冠肺炎確診數字全球第4高。巴西最大城市聖保羅（São Paulo）醫療系統接近崩潰。聖保羅市市長警告，倘巴西疫情持續嚴峻，該市公立醫院床位可在兩周內爆滿。不過，大多數居民都仍未有保持社交距離。

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約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，巴西有24.1萬新冠肺炎確診個案，超越西班牙及意大利，排全球第4。

聖保羅是巴西疫情重災區之一，至今錄得近3,000宗死亡個案。聖保羅市市長科瓦斯（Bruno Covas）指，現時聖保羅市公立醫院床位已佔用90%，料床位可在兩周內爆滿。

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科瓦斯表示，他目前正與州長商討實行嚴格的封鎖措施，以減緩新冠肺炎蔓延。由於州長有動用警方的權力，倘想推行鎖城，獲得州長的支持是十分重要。

聖保羅有大約1,200萬人口，官方數據顯示，大多數居民都沒有保持社交距離。

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巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）一直反對採取封鎖措施，指保持社交距離只會破壞經濟。

有專家指出，巴西的檢測數量偏低，估計巴西實際數字恐比官方高15倍以上，更警告巴西疫情還未到達頂峰。

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責任編輯：林嘉莉