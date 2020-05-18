【美股分析】全球企業大減派息　情況或差過08年金融危機　

新冠肺炎疫情重挫全球各行各業，不少企業選擇降低派息比率或暫停派息以保留現金，應對尚不知幾時見頂的疫情衝擊。根據英國《金融時報》周一（18日）報導，最壞情況下，今年全球企業的股息支出料跌近5,000億美元，跌幅大過2008年全球金融危機時期。這場疫情導致的經濟衰退令企業不得不保留更多現金流，以維持生存和未來業務經營，當中銀行、消費、石油、採礦以及工業（如航空業）受衝擊最大，但科技、醫療保健、食品和基本消費等行業的股息派發受影響較小。

報導中引述資產管理公司基金經理Janus Henderson的一份報告稱，去年企業派息曾創紀錄地增至1.43萬億美元，依據最佳假設情境（已宣布削減股利加上可能即將宣布減息企業），今年全球股息支付僅縮減15%，即2,130億美元；而最壞情況下，全球企業支付給投資人的股息或將因疫情收縮35%，即約4,970億美元，超過金融危機時的跌30%。

若與金融危機時期為參照，雖然全球平均派息水平下降約三成，但Janus Henderson稱， 英國、歐洲等一些地區的降幅可能會更大。相對而言，美國 受到的影響可能較小，部分原因是科技股派息水平不斷增加，再加上有些公司為保持現金流選擇暫停股票回購，而不是削減股息。

事實上，不少退休人士是靠收息股生活，匯豐 （00005） 早前因應英國當局要求宣布取消派發去年第四次股息，並宣布今年底前暫停派發股息，已經令「食息一族」郁郁不歡。至於今後情況點樣？市場有分析認為，即使經濟復甦後收益回到正軌，企業或將採取更加謹慎的資本分派方式，派息亦必能夠很快恢復到以往。摩根士丹利（Morgan Stanley）有分析師表示，企業不僅不會將槓桿恢復至疫情之前水平，更可能提升現金儲備，以應對未來可能出現的「黑天鵝」。

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