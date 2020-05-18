【中美科技戰】中信証券︰受惠華為轉單 薦中芯國際

▲ 中信証券看好中芯國際將受惠於此次中美衝突。

美國計劃限制企業供應技術及貨物予華為，拖累一眾手機供應鏈股份大跌。中信証券報告指出，華為過去一年在集成電路設計方面，已基本實現自研替代或非美供應商切換，但生產方面仍高度依賴台積電。在中美分歧升級的背景下，重點推薦受惠於華為轉單的中芯國際 （00981） 。

報告指出，目前華為已實現大量晶片自研，但製造環節仍然高度依賴台積電，是其產業鏈中的主要瓶頸。一旦製造環節無法在台積電下單，而中芯國際技術和產能提升仍需一定時間，則其大量自研的晶片將無法實現量產和應用，因此成為本次美國製裁政策的切入點。

短期內全面斷供華為機會不高

極端推演下，在新規實施後華為或將面臨短期斷供，中國或將做出一定反制。整體來看，歷史上美國供應商自製裁開始至恢復對華為供貨需要大約2個月時間，而華為自身有一定存貨周期，雖然短期或將面臨一定壓力，但大概率不會導致完全停供。

國內半導體產業迎機遇 看好中芯

中美貿易摩擦信任消磨，該行認為，在核心科技基礎設施新基建領域，未來中美將出現分叉，令國內半導體快速成長的歷史性機遇。

台積電5月15日宣布，有意在美國亞利桑那州興建和營運一座5nm先進晶圓廠，將於2021年動工，2024年開始量產。該行認為，台積電此舉是回應了特朗普政府對先進半導體工藝供應鏈安全的擔憂。

報告又指，中芯國際作為國內晶片製造核心企業，未來承載國內產業鏈自主的重任，其受惠於政策、資金支持將有利於帶動上下游公司共同成長。

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