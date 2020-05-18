香港董事學會：港上市公司企業管治水平有進步　疫情影響企業管治不大

▲ 董事學會報告指，樣本公司的企業管治指數平均得分，由上次2016年的71.82分上升至78.44分。

香港董事學會公布最新一份「香港上市公司企業管治水準報告」，整體企業管治水平有見進步。指數平均得分由2016年71.82分提升至78.44分。香港董事學會建議上市公司應主動地披露資訊以達致更佳的企業管治。

負責執行的調研團隊在香港四大主要指數的成份股中抽樣研究合共135間公司，主要對截至於2018年財政年度的數據資訊進行分析研究。十大得分最高的公司包括：

中電控股 （0002） 、 恒生銀行 （00011） 、港鐵 （00066） 、 恒隆 （00101） 、光大國際 （00257） 、 香港交易所 （00388） 、領展房產基金 （00823） 、聯想集團 （00992） 、中遠海運港口 （01199） 及渣打集團 （02888） 。

學會前主席兼企業管治政策委員會主席賴顯榮表示，疫情只屬突發事件，雖然早前因疫情而封關導致會計師未能核數，但企業最終能順利公布全年業績，相信疫情對上市公司企業管治影響不大。

香港教育大學校長張仁良指，大部份上市公司在基本的企業管治要求上均有改善。在市場環境低迷的氛圍下，企業管治水準有所提升的上市公司及沒有改善的公司相比， 市場估值下降幅度較小。

董事學會又建議，公司將環境、社會和公司治理（ESG）概念融入為公司企業當中，披露更多持分者的意見，如借助外部審計師進行審核等。

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責任編輯：謝卓榮