【軟銀沽阿里】軟銀全年度虧逾1000億港元　用阿里股票獲銀行融資近900億（第二版）

▲ 軟銀屢傳沽售阿里巴巴股份，今日公布與銀行已訂立遠期合約。

阿里巴巴 （09988） 主要股東軟銀（日：9984）公布，至今年3月底年度虧損達1.4萬億日圓，折合相當於1012億港元，主要受累UBER 、WeWork 等科網投資。軟銀同時公布，與銀行訂立預付式遠期合約（perpaid forward contracts），利用阿里巴巴持股，取得115億美元資金（約891億港元）。

據報道，有關合約設多個到期結算日，涉資85億美元的「領口合約（collar contract）」在2022年1月至9月交收，15億美元的保底合約（floor contract） 於2023年12月、2024年1月到期，另外15億美元遠期合約就於2024年4月到期。軟銀目前已從銀行獲得大部分現金。

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雖然軟銀未透露合約詳細條款，以軟銀持股阿里巴巴約25%股權計，其持股價值相當於10,800億港元，以遠期合約所涉的資金規模估計，合約所涉股份或未及軟銀持股的一成。

軟銀未在市場直接沽售持股，阿里巴巴午後股價未受消息影響，尾市以全日高位收市，收報203元，升3%，成交逾54億元。

（第二版更新阿里收市表現）

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記者：麥德銘