Facebook傳斥31億港元收購GIF圖庫Giphy　將與IG整合

▲ Facebook 最近以4億美元（約港幣31億元）宣佈正式收購GIF製作平台Giphy，並將之與旗下照片分享應用程式Instagram整合。

GIF動態圖像是目前網頁上最常見的圖形格式，不少人都會在Facebook或Instagram上使用。Facebook 最近就以4億美元（約港幣31億元）宣佈正式收購GIF製作平台Giphy，並將之與旗下照片分享應用程式Instagram整合。

Giphy是全球其中一個製作和分享GIF的大型網站，截至2019年底，Giphy稱每日有高達7億人使用，而用戶每日發送約100億個內容。根據美國新聞網站Axios的消息指，Facebook和Giphy早在幾個月前已經開始討論合作夥伴關係，直至最近才達成交易。不過，雙方拒絕公開透露是次所涉及的交易金額，據估計約為4億美元（約港幣31億元）。

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據外媒TechCrunch早前報道，Facebook曾在2015年嘗試收購Giphy但遭拒絕。Giphy之後與多個社交媒體平台達成合作關係。後來再與Facebook 合作，讓 Facebook用戶可以在Facebook、Messenger 和Instagram，甚至是WhatsApp 上直接搜尋Giphy 的GIF圖片，方便用戶加入有趣的內容。

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Instagram產品部副總經理Vishal Shah表示，Giphy將會成爲Instagram的一部分，同時其GIF平台也會與旗下各個產品更深入整合。用家仍然可以照舊在Giphy上載GIF，本身的API也會繼續開放予開發商和其他應用程式的合作夥伴。

目前，Apple iMessage、Signal、Slack、Snapchat、Telegram、TikTok、Tinder和Trello等平台，都已整合Giphy尋找GIF圖片的服務。其中，最受矚目的就是Facebook一直以來的直接競爭對手Twitter。不過，對於其他整合Giphy服務未來會否受影響，以及Facebook將如何處理可能引發的私隱疑慮，也都只有待收購後才能得知。

責任編輯：施雯雯