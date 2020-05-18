劉遵義：香港抗疫解困措施未夠 公共投資及消費救經濟

由團結香港基金於今日（18日）中午舉辦的「團結卓爾論壇」，邀請了香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義主講，題目是「應對經濟低迷，香港如何擺脫衰退？」他指現時政府推出的各項措施包括派發1萬元給巿民、保就業計劃等，措施需用去庫房3億元，數額雖然龐大，但香港可以應付，而且我們並沒有負債，無懼評級下降不。但他認為現時措施不足以扭轉困局，他認為政府要想得更多，以應付至6個月的情況。他提出政府從公共投資及公共消費兩方面入手，改善經濟，而經濟能否好轉，亦視乎大眾對信心及期望，政府能否恢復社會平靜及秩序。

他又認為即使疫情過去，未必能夠完全回到從前，因為全球正面對衰退。中美兩個世界最大經濟體，彼此亦是競爭對手，因此貿易戰將成為常態。此外，他又指內地若推出刺激措施，今年GDP增長應可達5%，雖然暫未見有什麼刺激措施，但他相信會有的。

至於香港的未來，他指過去香港的中間人、超級聯繫人角色已漸漸消失，原因是中國經濟轉型，再不是世界工廠，各方數據亦顯示，內地貨物經香港出口的數量已大減。未來香港需要創造自己的新角色，尤其是在大灣區，例如發展綠色金融，他提出與深圳合作，深圳作為創科基地，香港的金融可發展成風險投資中心，造就成為美國的矽谷及初創上巿的納斯達克（Nasdaq）資本巿場。