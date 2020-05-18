▲ 「恐損港自治評估」蓬佩奧警告中國勿擾美國記者在港工作

在新冠肺炎疫情爆發下，中美角力仍持續，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指，相信中國正威脅干擾美國記者在香港的工作。蓬佩奧警告，中國政府任何侵犯香港自治的決定，都可能影響美國對香港自治狀況的評估。

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蓬佩奧發表聲明指：

「這些記者是自由新聞界成員，不是宣傳幹部，他們有價值的報道，可以為中國公民以至全世界提供資訊。」

（These journalists are members of a free press, not propaganda cadres, and their valuable reporting informs Chinese citizens and the world.）

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另外，根據去年生效的美國《香港人權與民主法》，國務卿每年須向國會提交報告，以評估香港是否仍有足夠的自治權，以享受美國給予的特殊待遇，包括繼續被視為獨立關稅區。

不過，蓬佩奧早前表示會押後提交報告，以讓這份報告的內容，可包括北京方面在5月22日全國人民代表大會前夕，對香港採取的任何行動。

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中國早前要求《紐約時報》、《華盛頓郵報》及《華爾街日報》的美國籍記者，倘年底前記者證到期，需在10天內交還記者證，今後不得在中國從事記者工作，包​​括香港、澳門。

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