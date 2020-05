▲ 「恐損港自治評估」蓬佩奧警告中國勿擾美國記者在港工作

在新冠肺炎疫情爆發下,中美角力仍持續,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)指,相信中國正威脅干擾美國記者在香港的工作。蓬佩奧警告,中國政府任何侵犯香港自治的決定,都可能影響美國對香港自治狀況的評估。

中國基站突破20萬 中美下一戰不用關稅

鮑烕爾唱好經濟 「不會與美國對賭」 道期升近300點

蓬佩奧發表聲明指:

「這些記者是自由新聞界成員,不是宣傳幹部,他們有價值的報道,可以為中國公民以至全世界提供資訊。」

(These journalists are members of a free press, not propaganda cadres, and their valuable reporting informs Chinese citizens and the world.)

南韓足球閉門作賽 球會請「特別觀眾」打氣惹非議

疫情加深中美仇口 病毒隕石撞地球打破世界秩序

另外,根據去年生效的美國《香港人權與民主法》,國務卿每年須向國會提交報告,以評估香港是否仍有足夠的自治權,以享受美國給予的特殊待遇,包括繼續被視為獨立關稅區。

不過,蓬佩奧早前表示會押後提交報告,以讓這份報告的內容,可包括北京方面在5月22日全國人民代表大會前夕,對香港採取的任何行動。

白宮顧問:中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約

【世衛大會】譚德塞疑不堪壓力轉軚 要求討論讓台灣參與

中國早前要求《紐約時報》、《華盛頓郵報》及《華爾街日報》的美國籍記者,倘年底前記者證到期,需在10天內交還記者證,今後不得在中國從事記者工作,包​​括香港、澳門。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品