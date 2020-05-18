劉遵義︰紓困措施未足以復甦經濟 港府財政穩健毋懼赤字

香港中文大學前校長、藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義表示，政府目前的現金資助及工資補貼計劃，仍不足以全面復甦經濟。他又認為，目前政府庫房盈餘充足，不需要擔心財政字問題。

他強調，美國本年度預計財政赤字相當GDP的18%，債務龐大並迅速增加，港府的財政盈餘近1萬億元，就算今年預算財赤3000億元財赤，仍有能力負擔。他又提到，港府尚有其他未啟動的融資途徑，包括發行債券等。

劉遵義認為，政府應通過加大公共投資以振興經濟，提升社會的整體需求。他建議，包括加速機場第三條跑道建設，贊助5G基建、建立本地5G共享網絡；建設更多公共醫療設施，增加醫學院編制；加速土地再發展；將小部分郊野公園用地改建房屋。

香港要重新定位

他又表示，中國經濟由出口主導轉向內需，由世界工廠變成國際市場，香港作為中國與海外市場「中間人」的角色亦要改變。他續指出，過去香港曾經作為轉口港，佔中進出口貨量達7成，惟現時已跌至1成。另方面，香港亦不可能重新回到舊日的工業發展模式。

劉遵義提出，香港應該向研發中心及創投基金中心的方向發展，並形容「香港與深圳」的協同，能夠像美國「硅谷與納斯達克」般，着大灣區作為市場，進一步發展。

對於內地經濟今年增長，他認為只要有額外的刺激措施，全年GDP「保五」不成問題。

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▲ 劉遵義建議，港府可以加大公共投資，推動經濟復甦。