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【新冠肺炎】傳欲裁員3萬人節省開支　阿聯酋航空官方否認

環球政經 16:34 2020/05/18

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新冠肺炎疫情之下，各國施行社交隔離和封鎖政策，酒店業、航空業等旅遊服務行業首當其衝受影響，本周一（18日）據彭博報導，阿聯酋航空（Emirates）正計劃裁員3萬人，佔其截至3月底時10.5萬名員工總數的約30%，以節約成本應對新冠病毒疫情衝擊。消息人士亦透露，該公司計劃加快空中巴士A380航機的退役。空中巴士所出產A380為大型雙層客機，每架飛機可載客逾500人，而阿聯酋航空是空巴該機型最大客戶。

阿聯酋航空透過郵件回應彭博上述報導稱：「公司沒有宣布大規模裁員的計劃，目前最重要的是維持現金流、保護業務以及保留技術人員」，但指公司正進行因應業務預測評估成本及資源，相關決定將適時向外公布。

相關文章：【美股戰報】繼沽盡航空股後　巴菲特再減持銀行股

疫情衝擊全球各國航空業，包括現時最嚴重的美國，雖然美國經濟在總統特朗普（Donald Trump）的要求下已經逐步重啟，但從4月客運數量按年暴跌94%來看，疫情陰霾將長期籠罩美國航空業上空。儘管美國聯邦政府在此前對航空業的救助計劃中，明令禁止航空公司裁員、強制休假或減薪。惟據CNN報導，多家航空公司管理層表示，一旦禁令於今年9月30日後解除，約75萬名飛行員、空乘人員、行李搬運工與機械師等航空業相關工作人員恐將受到影響，屆時航空業或將出現大規模裁員，料三分之一的工作崗位可能會被裁員。

相關文章：白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約

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撰文 : 國際組

經濟 空中巴士 阿聯酋航空 航空 航空業 裁員 疫情 酒店 新冠肺炎疫情

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