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【疫市營商】合和商場推出自家外賣平台　優惠低至半價

商業 13:56 2020/05/18

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合和三大商場 E-Max、The East及悅來坊亦加入戰場，推出外賣自取平台，更有低至半價優惠。（合和提供圖片）

除了外賣速遞平台不斷擴充服務外，不少商場亦推出外賣自取平台，力谷旗下餐廳商戶的生意。合和三大商場 E-Max、The East及悅來坊亦加入戰場，推出外賣自取平台，更有低至半價優惠。

【附優惠碼】 Uber Eats登陸港島南限時免運費　新功能登場

合和三大商場 E-Max、The East及悅來坊的餐廳外賣自取平台，合共提供27間餐廳的外賣自取服務，並有多項精選優惠。顧客只要在平台揀選心水菜式，收到餐廳確認訂單後再到餐廳付款及提取美食，簡單方便即可在家或辦公室享受美食，預早訂購又可省卻等外賣的時間。
透過三大商場餐廳外賣自取平台訂購，可享各式優惠，包括The East的MISU Seafood Cuisine精選午市套餐低至半價優惠，如日式鹽燒鯖魚（優惠價HK$69，每日限量20 份）、角切魚生丼（優惠價HK$94）。

【疫市營商】外賣市場有幾吸引？ Zeek 1500元助餐廳建外賣網站

The East的MISU Seafood Cuisine精選午市套餐低至半價優惠。

悅來坊的鳥元炸雞專門店亦有午市套餐9折優惠。於E-Max Very Food食街的餐廳訂購滿5個套餐或以上可享9折優惠，滿10個套餐或以上可享8折優惠，更可享額外免費送餐服務（只限九展內）。 

於E-Max Very Food食街的餐廳訂購滿5個套餐或以上可享9折優惠。

The East：https://takeaway.theeast.com.hk/ 
悅來坊：https://takeaway.pandaplace.com.hk/ 
E-Max：https://takeaway.emaxhk.com/

【疫市營商】周末煲劇拍擋　RITZ新產品烘烤薄脆

責任編輯：葉泳珊

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